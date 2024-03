itt nem lesz két egyforma játéknap, ez egy ilyen verseny, nem lehet biztosra menni.

Elképzelhető, hogy egy csapat teljes kerettel érkezik és a csoportban ragad, de az is benne van, hogy a tartalékos felállás ellenére is messzire jut. Az elmúlt két fordulóban láttunk erre is, arra is példát. Gratulálok a csapatoknak!" - összegzett Pinkóczi Tibor, a Minifutball Szövetség alelnöke.

Végeredmény:

1. Airnergy FC

2. The Private Rooftop

3. Szilasi és Barátai

4. Chicago