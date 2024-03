A Bundesligában szereplő - többek között Willi Orbánt is a soraiban tudó - RB Leipzig válogatott kapusa, Gulácsi Péter kétségkívül a magyar labdarúgás elmúlt éveinek egyik legfontosabb alakja. Ám hiába tért vissza a súlyos sérülése után, Gulácsi Péter jövője a klubjánál és a válogatottnál is kérdéses. A már 33 éves kapus sokáig kirobbanthatatlan volt a Lipcse kezdőjéből, csapatkapitány is volt, ám a műtét és a visszatérés után már nem volt biztos helye, elkezdődött a rivalizálás Janis Blaswich és a magyar kapus között. Nem egyszerűsíti le Gulácsi helyzetét az sem, hogy nyáron érkezik a 22 éves belga csodakapus, Maarten Vandevoordt, aki várhatóan Gulácsit és Blaswichot is háttérbe szoríthatja. A labdarúgó Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatottban sem biztos a helye a kezdőcsapatot illetően, nagy valószínűséggel Marco Rossi szövetségi kapitány a Ferencváros kiválóan teljesítő kapusának, Dibusz Dénesnek szavazhat majd bizalmat a kontinensviadalon. A jelenleg a Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool FC, illetve a Red Bull Salzburg korábbi játékosa tehát több szempontból is nehéz helyzetbe került. Mi várhat Gulácsira a magyar válogatottban? Dibusz végleg kiszorította, vagy még lesz számára visszaút? Fog játszani az Eb-n? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ.

Gulácsi Péter jövője – nyitott kérdések egymás után Gulácsi Péter jövője kérdéses Lipcsében

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Jose Breton/NurPhoto

Érdemes talán a legfontosabb kérdéskörrel kezdeni, azaz, hogy Gulácsi Péter jövője körül nagyon sok a nyitott kérdés. Bár a kapusoknál nem számít egyáltalán soknak a 33 év, Lipcsében előszeretettel támaszkodnak a fiatal tehetségekre, így ne legyenek kétségeink, hogy a 22 éves belga Maarten Vandevoordtot sem a kispadra igazolta le a Lipcse. A német csapat még 2022-ben szerződtette a KRC Genk kapusát. #RBLeipzig have signed Belgian goalkeeper Maarten Vandevoordt from @KRCGenkofficial! ✍️



The 20-year-old has signed a five-year contract beginning in 2024.



🔴⚪ #WeAreLeipzig pic.twitter.com/X2tmCHTuAx — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) April 12, 2022 Vandevoordt a Bajnokok Ligája történetének legfiatalabb pályára lépő kapusa lett és már 19 évesen a Genk kezdőkapusa lett. Nem is csoda, hogy az egyik legnagyobb belga tehetségnek tartják, sokan Thibaut Courtois utódját látják benne.

A Lipcsének így a kapusposzton három kiváló kapusa is lesz, és nagy valószínűséggel a belga kapja majd meg a lehetőséget a bizonyításra. Ha pedig így lesz, akkor Gulácsi Péter Lipcsében nem sok sót fog már megenni a jövőben. Persze Marco Rose vezetőedzőn kívül ehhez lesz egy-két szava a kapusedzőnek is, de nehéz elképzelni, hogy az egyik legnagyobb kapustehetséget a kispadra igazolták volna. Gulácsinak 2025 nyarán jár csak le a szerződése az RB Leipzignél, így, ha nem tud/akar eligazolni, akkor könnyen lehet, hogy a kispadról fogja végignézni a következő szezont. Ez pedig nagy érvágás lenne Marco Rossinak és a magyar labdarúgó-válogatottnak is. Nem csak a közelgő németországi Európa-bajnokságot, de a jövőt tekintve is. Mindenesetre a magyar kapus bizakodóan tekint a jövőbe.

"Nyáron kezdődik még egy év a szerződésemben, akkor már Maarten is csatlakozik hozzánk. Fiatalon rendszeres véd a Genknél, és minden bizonnyal nagy potenciállal rendelkezik. Nagyon élvezem, hogy itt lehetek, és természetesen szeretnék a pályán lenni, nem csak a jövő héten, hanem a nyáron túl is. Ebből a szempontból örülnék, ha 2025-nél tovább folytatódna a történetem Lipcsében - mondta Gulácsi a Bildnek, a lap arra is rákérdezett, lenne-e második számú kapus. "Fogalmazzunk úgy, hogy én eddig a 2. helyen álltam, és ezt a szerepet teljesen profin teljesítettem. Pár héttel ezelőtt a helyzet még teljesen másképp nézett ki. Hogy mi lesz a nyár után, az csak találgatás. Mindig nagyon óvatos vagyok, látni kell majd a helyzetet. A legfontosabb, hogy addig jó legyen a teljesítményem."

A válogatott szereplést és a nyári labdarúgó Európa-bajnokságot tekintve sincs könnyű helyzetben Gulácsi Péter. A térdműtétjét követően ugyanis Dibusz Dénes kiválóan helyettesítette a riválisát, olykor elképesztő kapusbravúrokat bemutatva, így jelen állás szerint nehéz lenne elképzelni, hogy Marco Rossi a kispadra ültetné a Fradi kapusát a kontinensviadalon. Gulácsi Péter első csapata – itt kezdődött a karrier Gulácsi Péter pályafutását ötévesen a lakhelyéhez közeli BVSC-ben kezdte, és a korához képest magas kisfiút rögtön a kapuba állították. Akkori edzői szerint, habár a fiú nem volt kiemelkedő tehetség, szorgalma és kitartása kompenzálta ezt. A Szőnyi úti együttes korosztályos csapataiban eltöltött nyolc év után Gulácsi Péter a Sándor Károly Akadémián nevekedett, azóta pedig nagyon hosszú utat járt be. Érdekesség, hogy a fiatal kapust számos alkalommal meghívták a különböző magyar korosztályos labdarúgó-válogatottakba is, azonban kevés lehetőséghez jutott. Nem sokkal később Gulácsi meghatározó embere volt a 2009-es egyiptomi U20-as labdarúgó-világbajnokságon szereplő magyar labdarúgó-válogatott keretének, amely bronzérmet szerzett, tevékeny részese volt a magyar focibravúrnak.

A csapat első számú kapusaként főszereplő volt a Costa Rica elleni bronzmérkőzés büntetőpárbajában, ahol három büntetőt is védett. Már ekkor hatalmas jövőt jósoltak neki, nem is csoda, hogy sorban álltak érte a nagy európai topklubok, joggal gondolta mindenki úgy, hogy Király Gábor visszavonulása után jó pár évig ismét meg lesz oldva a kapusposzt a nemzeti együttesnél. Emlékszik rá? Gulácsi Péter Angliában is védett 2007-ben a Liverpool többnapos próbajátékra invitálta a kapust. A próbajáték ideje alatt a Liverpool és az MTK éppen egy partneri megállapodást kötött, így Gulácsi és további két MTK-s játékos, Simon András és Németh Krisztián személyében az angol élcsapathoz került. Gulácsi Péter 2007. novemberében debütálhatott a Liverpool tartalék csapatában, egy Manchester City elleni tartalékbajnoki alkalmával, amit 3-2-re megnyertek. A 2008/2009-es szezonra sikerült beverekednie magát a Liverpool elsőszámú keretébe, így olyan játékosok mellett készülhetett, mint Pepe Reina, Xabi Alonso vagy Fernando Torres. Gulácsi Péter Liverpoolban azonban a kispadnál tovább nem tudott jutni, emiatt 2009. februárjában kölcsönadták az angol harmadosztályú Hereford csapatának. Itt kifejezetten jó teljesítményt nyújtott, viszont a következő idényt ismét csak a harmadosztályban szereplő, Tranmere Roversnél kezdhette meg. A kiesés ellen küzdő csapatot remek védéseivel az egész szezon során segítette, ennek is köszönhetően bent tudtak maradni a ligában. Gulácsi Péter nem tuoott megragadni Liverpoolban

Forrás: Liverpool Echo A Liverpoolban viszont továbbra is maximum felkészülési mérkőzéseken tudott pályára lépni, így újra kölcsön adták őt, csak most a másodosztályú Hull Cityhez. A szezon első felében rengeteg lehetőség jutott neki és jól is teljesített a magyar kapus, azonban egy sérülést követően a teljes második félévet ki kellett hagyja. Gulácsi Péter Angliában hiába teljesített jól, a liverpooli kaland és egyben az angliai évek a Hull Citytől visszatérve még egy szezont tartottak, azonban Gulácsi a szerződésének lejártával, illetve a több szereplés reményében csapatot és egyben országot is váltott végül. Előbb az osztrák Red Bull Salzburgnál majd az RB Leipzignél is bizonyított, ráadásul Lipcsében Willi Orbán mellett együtt játszhatott a magyar válogatott jelenlegi csapatkapitányával, Szoboszlai Dominikkel, aki ma már a Liverpoolt erősíti. Kapusbravúr: Gulácsi Péter legjobb mérkőzései és statisztikái A már említett 2009-es U20-as világbajnoksáf bronzmérkőzése természetesen nem maradhat ki a felsorolásból. A Costa Rica elleni mérkőzés sokáig 0-0 volt, majd a 81. percben vezetéshez jutottak a közép-amerikaiak, amire Koman a 91. percben válaszolt, s mivel a bronzmeccsen nincs hosszabbítás, jöhettek a büntetők. Ekkor jött el Gulácsi nagy pillanata: a magyar kapus négy tizenegyesből hármat is kivédett (egynél pedig a felső kapufára babonázta a labdát), így Németh és Varga értékesített 11-ese bőven elegendő volt ahhoz, hogy Magyarország bronzéremmel a nyakában jöhessen haza. Gulácsi Péter hőssé vált, és bekopogott a felnőtt válogatott ajtaján - írja a Red Bull. A Covid miatt 2021-re halasztott Európa bajnokság 2. fordulójában a világbajnoki címvédő Franciaország volt a magyar válogatott ellenfele a zsúfolásig telt Puskás Arénában. Már mindenki kis túlzással a büfék fele tartott, amikor az első félidő hosszabbításában Fiola Attila begyalogolt a világbajnok tizenhatosáig, és egy nagyszerű lövéssel vezetéshez juttatta a magyar csapatot. Marco Rossi tanítványai Gulácsival a kapuban egészen a 66. percig állták a francia rohamokat, ekkor azonban Antoine Griezmann kiegyenlített. A gólt követően mindent elkövettek a franciák, hogy megszerezzék a győzelmet, de Gulácsi jól állta a sarat, és a kapuja a hátralévő szűk fél órában érintetlen maradt. A válogatottat győztesként ünnepelték a magyar szurkolók. Gulácsi Péter a magyar labdarúgó-válogatottban is kiválóan védett

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP A magyar válogatottnak idegen, de Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik szempontjából hazai pályán, a Red Bull Arénában rendezték meg a Németország–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést. Az "A" ligába frissen feljutott magyar válogatott parádézott az Anglia, Németország és Olaszország fémjelezte csoportban, melyben az első helyről várta a lipcsei találkozót. A mérkőzés aztán nem is akárhogyan sikerült: nemzeti csapatunk Szalai Ádám örökre emlékezetes sarkazós gólt szerzett, míg Gulácsi kapuja érintetlen maradt, így Marco Rossi együttese újabb nagyvadat ejtve legyőzte Németországot és megőrizte első helyét a halálcsoportban. A felnőtt válogatottban 2014-ben debütáló Gulácsi Péter eddig 51-szer húzhatta fel magára a magyar válogatott mezét. Közben a klubcsapataiban is sztárrá vált, főleg az RB Leipzigben. A német Bundesligában már 208 mérkőzésnél jár, de a Bajnokok Ligájában is 35-ször szerepelt. Nem csoda, hogy az egész világon elismerik a teljesítményét. Íme, Gulácsi Péter Top10 védése: Súlyos sérülés a BL-meccsen Hiába azonban az elképesztő múlt és statisztika, Gulácsi Péter jövője kérdéses. Ennek pedig a fő oka a súlyos sérülése. Gulácsi Péter, a magyar válogatott és a német RB Leipzig kapusa a Celtic Glasgow elleni Bajnokok Ligája mérkőzésén szenvedett térdszalagszakadást még 2022 októberében. A 10. percében kapott a térdéhez Gulácsi Péter egy rossz mozdulat következtében. Gulácsinak egy gyors irányváltás után bicsaklott meg a térde, ami után ápolni kellett. Az már az ápoló személyzet magatartásán is látni lehetett, hogy aggódnak az orvosok, végül hordágyon vitték le a pályáról a Lipcse csapatkapitányát, akinek a jobb térdében elszakadt az elülső keresztszalag. Péter Gulácsi hat sich im Spiel gegen Celtic Glasgow schwer am Knie verletzt. Unser Kapitän zog sich in der 10. Minute ohne Fremdeinwirkung einen Riss des vorderen rechten Kreuzbandes zu und wird längere Zeit ausfallen.



In den kommenden Tagen folgen weitere Untersuchungen. pic.twitter.com/JidKY0TYAZ — RB Leipzig (@RBLeipzig) October 5, 2022 "Őszintén megmondom néhány könnycseppet ejtettem. Abban a pillanatban tudtam: minden, ami eddig a pályafutásom során történt, soha többé nem lesz a régi. Súlyos sérülés volt, és már nem én vagyok a legfiatalabb. Ráadásul családom a stadionban volt, és anélkül, hogy beszéltünk volna róla, tudtuk, hogy ez nagyon nehéz időszak lesz. Százezer kérdés és sok kétség merült fel. Tíz hónapos szünetről lehetett hallani, ez egy örökkévalóság a futballban" - mondta korábban a Bildnek Gulácsi. - Sok sportolónak sikerült visszajutnia a csúcsra egy keresztszalag-szakadás után. De vannak dolgok, amiket nem tudsz irányítani. Tudom, hogyan működik a versenysport, és abban a pillanatban tudtam, hogy legalább kilenc hónapig nem leszek képes versenyszerűen teljesíteni." Gulácsi Péter operációja – nem várt fejlemények A sérülését követően néhány nappal később Innsbruckban megoperálták és már a Gulácsi Péter a rehabilitációját végezte, ám januárban újabb beavatkozásra volt szükség, méghozzá egy bakteriális fertőzés miatt. Gulácsi Péter az operációt követő hatodik héten lázasodott be, és kiderült, hogy ritka, bakteriális fertőzés támadta meg a térdét. "Nehéz volt megélni, hogy újabb beavatkozásra van szükség. Négy órán keresztül altatásban, antibiotikumos vízzel öblítették át a frissen műtött térdemet, és belülről leborotválták a fertőzött szöveteket. Ezt három nappal később megismételték. Úgy toltak be a műtőbe, hogy nem tudták biztosra az orvosok, futballozhatok-e még a jövőben, vagy vége a karrieremnek. Ezt nem volt könnyű megélni lelkileg, de azt mondták utólag, óriási szerencsém volt, hogy az újonnan beépített szalagot elkerülte a fertőzés – az tulajdonképpen a karrierem biztos befejezését jelentette volna" – mondta Gulácsi Péter a Nemzeti Sportnak. A Bildnek hozzátette, ez újabb sokk volt számára, és két-három hónappal meghosszabbította a rehabilitációját. "Nem tudtuk, hogy néz ki a térd. Ebből a szempontból nagyon boldog vagyok, hogy most egészséges vagyok." Kik a magyar labdarúgó válogatott legjobb kapusai? 2024 tavaszán természetesen már minden a nyári, németországi Európa-bajnokságra való felkészülés jegyében telik a válogatott körül. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata négy meccsel készül az Eb-re, ahol a németekkel, a skótokkal és svájciakkal kerültünk egy csoportba. Marco Rossi nemrég kihirdette a keretét a két, márciusi meccsre. Március 22-én a törököket fogadjuk, majd március 26-án Koszovó ellen lépünk pályára, mindkét alkalommal a Puskás Arénában. A keretben ott van Gulácsi Péter is, méghozzá a ferencvárosi Dibusz Dénes és a fehérvári Tóth Balázs társaságában. Korábban a Demjén Patrik és Szappanos Péter is többször meghívót kapott, ám az tisztán látszik, hogy jelenleg Gulácsi és Dibusz küzdhet az első számú posztért. Dibusz kiválóan helyettesített Gulácsit, a Fradi kapusa nem csak a válogatottban, de a klubjában is évek óta fantasztikus teljesítményt nyújt, a helye pedig megkérdőjelezhetetlen az NB I-ben és a nemzetközi kupameccseken is. Gulácsi Péter nagy visszatérése azonban mindent boríthat, a korábban a nemzeti csapatból kirobbanthatatlan kapus ugyanis egyre jobb formába kerül, vissza is szerezte a helyét a Lipcsében: már összesen tíz meccsen 900 percet játszott, a Bundesligában ötször, a Bajnokok Ligájában háromszor, míg a Német Kupában kétszer lépett pályára a visszatérése óta. Gulácsi Péter nagy visszatérése

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP Labdarúgó Európa-bajnokság Németországban – védeni fog Gulácsi Péter? Gulácsi a válogatottban 2016-tól hat évig számított biztos kezdőnek, de a kiesése óta Dibusz Dénes remekül pótolta. A ferencvárosi kapus 2022 októberétől végigvédte a Rossi-csapat már 12 meccset számláló veretlenségi sorozatát, benne a csoportgyőzelemmel zárt Eb-selejtezősorozatot. Fogós kérdés, hogy Gulácsi formába lendülésével a válogatottban is visszaszerzi-e a helyét, vagy Dibuszé marad a pozíció? Szerencsére kapusposzton kifejezetten jól állunk, Gulácsi és Dibusz pályázik a legnagyobb eséllyel az első számú kapus pozíciójára. Péter sérülése után Dénes kimagaslóan védett a selejtezősorozatban, nem emlékszem egy nagy hibára sem, minden elismerést megérdemel azért, amit tavaly nyújtott. Az előttünk álló két mérkőzést minden bizonnyal felosztjuk köztük, és az EB-t megelőző két találkozón is hasonló lehet a forgatókönyv. A torna előtt pedig majd eldöntjük, ki kezd Svájc ellen… Biztos, hogy nem lesz könnyű döntés, de inkább ilyen helyzetben legyünk, mint hogy amiatt kelljen aggódnunk, kit állítsunk be a kapuba… A kapuban nem lehet váltogatni, cserélgetni a játékosokat. Nehéz lesz, de a végső döntést nekem kell meghoznom" - idézte az nso.hu Marco Rossit. A szakemberek szerint Marco Rossi nem fog kockáztatni és Dibusz Dénes kapja majd meg a bizalmat, de nyárig még sok idő van. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy bár a Fradi kapusa kiválóan védett a selejtezősorozatban, Gulácsi évekig kirobbanthatatlan volt a válogatott kapujából. Gulácsi Péter is úgy látja, nem lesz könnyű dolga visszaverekednie magát a kezdőbe. Marco Rossi nem tud rosszul dönteni a kapusposzton

"Nehéz lesz. Dibusz Dénes nagyon jól szerepelt a sérülésem alatt, és közvetlenül kijutottunk az Eb-re. Jó a kapcsolatom Marco Rossival, ott voltam szeptemberben is a csapattal, és ez sokat adott nekem. Nagyon szeretek a válogatottban lenni. Hogy milyen szerepet fogok kapni nyáron, az majd kiderül. Természetesen szeretnék a kapuban lenni az Eb-n. De nem érdemes nagy kijelentéseket tenni. A teljesítményemre kell koncentrálnom, csak így tudok javítani az esélyeimen" - árulta el Gulácsi az esélyeit illetően. Akár Dibusz Dénes, akár Gulácsi Péter fog kezdeni az Európa-bajnokságon, az biztos, hogy a kapusteljesítménnyel nem lesz gond Németországban, így ebből a szempontból Marco Rossi is nyugodt lehet, rossz döntést nem igazán hozhat. Hogy miként alakul Gulácsi Péter jövője a Lipcsénél, azt nehéz megmondani, de ismerve a magyar válogatott kapust, harc nélkül biztosan nem adja majd át a helyét Maarten Vandevoordtnak. Főleg, hogy korábban már a poklot is megjárta, mégis visszaszerezte a helyét a lipcsei kapuban, így harc nélkül biztosan ezúttal sem fogja feladni.