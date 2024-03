A skót élvonalbeli labdarúgó-bajnokság a Celtic a vártnál nehezebben, 2-1-re győzte le a Motherwell együttesét hazai pályán még 2022-ben. A sikerhez mindent be kellett vetnie a Celticnek, olykor talán kicsit túlzásba is vitték. A hazai csapat angol válogatott kapusa, Joe Hart legalábbis biztosan. A 35 éves játékos nekifutott az ellenfél játékosának, Sondre Johansennek, majd elterült a földön.

Még a játékostársait is megijesztette, azt hitték, hogy nagyobb a baj, de Hart gyorsan fel is pattant. A felvételeket elnézve ez nem is csoda, a kapus épphogy hozzáért az ellenfeléhez.

Nem is csoda, hogy hatalmas népszerűségnek örvend a videó a közösségi médiában, mindenki a döbbenetes szimuláláson nevetett.

Joe Hart brutally knocked out in todays Celtic v Motherwell clash. Not for the faint hearted. pic.twitter.com/fQSfS0G7KQ — Ian (@ian_rfc_72) October 1, 2022



C. Ronaldo, Rivaldo és Neymar: a sztárok sem kivételek, ha színészkedésről van szó

Cristiano Ronaldo általában nem a szimulálásaival, hanem - természetesen a góljai mellett - az állandó hiszteivel hívja fel magára a figyelmet. Ám akadt a világsztár focistának is sokáig emlékezetes esete, amikor a 2020-as Eb-n a Thomas Meunier elleni ütközés után játszotta el a nagyhalált.

Cristiano Ronaldo a földön

(Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

CR az arcát fogva vonaglott a földön, a felvételek azonban bizonyítják, hogy nem volt kontakt Meunier és Ronaldo feje között.

A 2002-ben Dél-Korea és Japán által közösen rendezett focivébén Rivaldo mutatott be egy szégyenletes alakítást a Törökország ellen vb-csoprtmeccsen.

A brazilok legendájának a lábát találta el az ellenfele által odarúgott labda a szögletzászlónál, mégis arcát fogva terült el a földön.

Ha ez nem lenne elég, még hosszú másodpercekig feküdt a földön, mint aki haldoklik. Igaz, a célját elérte, a színészkedésnek köszönhetően a játékvezető kiállította Hakan Ünsalt a 2-1-es brazil sikerrel végződő találkozón.

Bár nem sztárról van szó, de ezen a ponton nem lehet szó nélkül elmenni Joaquin Mattalia esete mellett, aki Rivaldót másolta. Az argentin másodosztályban szereplő Racing Cordoba kapusa, elképesztő színészkedést mutatott be, amikor felé dobtak egy labdát. Az Independiente Rivadavia elleni meccs hosszabbításában a Racing kapusa elkérte a labdát, és amikor odadobták neki, látványosan a földre dobta magát.

Ezt követően kérdőn a bíróra pillantott, majd, amikor a fejét találták el, ismét teátrális mozdulattal terült el és a játékvezető közbelépésében reménykedett.

Az oroszországi labdarúgó-világbajnokság egyik negatív hőse a brazil Neymar volt, aki az állandó színészkedéseivel a mémgyárosok kedvenc célpontja lett. A Mexikó elleni alakítása kölün említést érdemel: a nyolcaddöntő 71. percében mutatta be show-ját a mostanság már csak a sérüléseiről és balhéiról ismert sztár, amikor

Miguel Layún rálépett a brazil lábára, aki - a lehető legnagyobb idézőjelet használva - „hangyányit” túlreagálta az esetet. Miután a földre került, végiggurult a füvön, akár egy labda.

A brazil sztárból Mexikóban is viccet is csináltak, ugyanis a Club Tijuana felkészülési mérkőzésének félidejében a szurkolók közül néhányan kipróbálhatták az új őrületet, a Neymar-challenge-et. A feladat nem volt túl bonyolult. A résztvevők a kezdőkörből indulnak, és az nyer, aki a félpályától a leggyorsabban elfetreng a tizenhatoson belülre.

Az FC Barcelona sztárja, Sergio Busquets 2010-es, Inter elleni BL-elődöntős mutatványa sem maradhat ki természetesen a sorból. A katalán középpályás eljátszotta a nagyhalált, majd sunyin kikukucskált, hogy mi lesz az ítélet. Thiago Mottát ki is állította a játékvezető, a Barcelona 1-0-ra nyert, de így is az Inter jutott a fináléba, amelyet később meg is nyert a Bayern München ellen José Mourinho vezetésével.

2021-ben szinte pontosan hasonló eset történt, amikor a Porto nagy meglepetésre kiejtette a Juventust, mivel a 2-1-re megnyert hazai mérkőzés után hosszabbítást követően csak 3-2-re kapott ki a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A mérkőzés nemcsak a fordulatok és a gólok miatt marad emlékezetes, hanem Marko Grujic szimulálása miatt is.

Az FC Porto játékosa a 90. percben állt be a meccsen, amelyhez sokat nem is tett hozzá, ám így is sikerült magára hívnia a figyelmet. A szerb válogatott focista ugyanis, ha mással nem is, de egy szimulálással nyert idővel segítette a csapatát a hosszabbításban a Juventus ellen.

Grujicnak ugyanis az ellene elkövetett szabálytalanság után a nagy fájdalmai közepette arra is jutott ideje, hogy kikukucskáljon, vajon a játékvezető hogyan látta az esetet.

Danko Lazovics és a tanítványai

A 2018-as oroszországi focivébén nem csak Neymar alakított. Az iráni válogatott meglepetésre 1-0-ra verte Marokkót Buhadduz utolsó pillanatokban szerzett öngóljával a B-csoportban, ám nem a drámai végjáték miatt volt emlékezetes a meccs.

A marokkói Romain Szaissz harcolt az iráni Ramin Rezaeiannal, amikor az utóbbinak egy pici kontakt elég volt ahhoz, hogy több tízpontos fordulatot megtegyen a földön, majd ordítva fogja a lábát.



És ha a magyar foci szerelmeseinek ez a nem mindennapi fetrengés nagyon ismerős lenne, az nem csoda. Ki ne emlékezne ugyanis Danko Lazovics elképesztő fetrengésére, amikor inkább hasonlított egy partra vetett halra, mintsem egy komoly focistára.

A bajnoki címért játszott szombaton a Honvéd és a Videoton az NB I-ben 2017 májusában, amikor

a szerb csatár elképesztő fetrengést mutatott be, hátha kiállítják Ikenne-King George-ot, aki bár hozzáért a Lazovicshoz, de semmi nem indokolta a természetellenes fetrengést.

Lazovicsnak nem ez volt az egyetlen emlékezetes alakítása a Vidiben, a Fradi és a francia Bordeaux ellen is bemutatott egy-egy különleges performanszot.

Íme, a ferencvárosi Leandróval történt találkozása:

Itt pedig a Bordeaux elleni alakítása:

És ha már fentrengés, zárásként jöjjön a nigériai Sunday Afolabi elképesztő alakítása. Két éve a malajziai másodosztályú labdarúgó-bajnokságban az utolsó előtti helyen álló Perak csapata 2-1-re nyert a listavezető Kelantan otthonában, de nem ez volt a valódi szenzáció, hanem a nigériai Sunday Afolabi meccs hajrájában bemutatott alakítása.