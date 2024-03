A Barcelona 1-1-es döntetlent játszott Nápolyban, ám a hazai pályán rendezett visszavágót magabiztosan kezdte, bő negyedóra után már két góllal vezetett. Az első félidőben ugyan az olasz csapat szépített, de Xavi együttese jobban játszott és Robert Lewandowski hajrában lőtt góljával végleg eldöntötte a továbbjutást.

Az Arsenal meglepetésre 1-0-ra kikapott Portugáliában, majd a londoni visszavágón Leandro Trossard góljával ugyanilyen arányban nyert, ezáltal hosszabbításra kényszerült. A kétszer 15 perces ráadásban nem esett gól, így jöhettek a 11-esek, a büntetőpárbajban pedig David Raya kapus hőssé vált, ugyanis két lövést is kivédett. Ha nehezen is, de ebben a párharcban is érvényesült a papírforma, az Arsenal is továbbjutott a negyeddöntőbe.