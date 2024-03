Most egy holland újságíró látogatta meg a börtönben Promest, aki a De Telegraaf cikke szerint kopaszra borotvált fejjel kellett, hogy bevonuljon. Promes egy hatszemélyes cellában van, ahol a három közül az egyik emeletes ágyon alszik, de van olyan, hogy 10-20 elítélt is van a cellában, ekkor sokan a földön kénytelenek aludni. Promes napközben elhagyhatja a celláját és tévézhet a többi rabbal, testmozgást heti háromszor végezhet. A rabok zöldséget és gyümölcsöt nem kapnak, a beszámoló szerint jéghideg van és zaj, hiszen állandóan zakatol a légkondicionáló.



A börtönben többnyire pakisztáni, egyiptomi és indiai rabok vannak, kevés őrrel, éppen ezért gyakoriak a benti bűncselekmények is.

Promes abban reménykedik, hogy a hollandok mellett a kiadatását szintén kérő oroszokhoz kerül majd, így megúszhatja a börtönt. Oroszország állítólag adócsalás miatt igényelte Promes kiadatását. Hollandiában jelen állás szerint hét és fél évet kéne börtönben töltenie.

A támadó korábban megfordult a Twente, a Sevilla és az Ajax csapatában is.