A Spiegel olyan chatüzeneteknek is a birtokába jutott, amelyekben Kasia is súlyos fizikai bántalmazásról (elszakadt fülcimpáról, hüvelykujja eltöréséről, vérömlenyekről) számolt be.

Boateng az ügyvédje elmondása szerint a folyamatban lévő eljárás miatt nem nyilatkozik, a sajtót pedig félretájékoztatják. A szövevényes ügyben júliusra várható ítélet.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.