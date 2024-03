A bajnoki cím szempontjából is nagyon fontos mérkőzést játszott a Ferencváros a Puskás Akadémia ellen vasárnap, ugyanis a fordulóban a Paks kikapott a Diósgyőr vendégeként, így a Fradi négy pontra is elléphetett volna a legnagyobb riválisától. Ez azonban nem sikerült, mivel Dejan Sztankovics csapata "csak" 1-1-es döntetlent játszott a felcsúti együttessel.

Ráadásul mivel az FTC az előző hét bajnoki mérkőzését megnyerte, így most ez az eredményes sorozata is megszakadt. A Fradi-szurkolók a meccs folyamán többször is hangot adtak az elégedetlenségüknek a játékvezető, Bogár Gergő és csapata ténykedése miatt, akik nem igazán tudták kézben tartani a rangadót.

Előbb a 11. percben vont vissza egy Fradinak megítélt büntetőt, miután a hosszas elemzés után a VAR kihívta, Bogár pedig úgy ítélte meg, hogy Golla mégsem érte el Loncar lábát.