Kimmichet nagyon korán, már a 4. percben kiállította a játékvezető, és ekkor felrémlett annak a lehetősége, hogy akár baj is lehet az újonc ellen. Ám a hesseni gárda nagyon rutintalan volt, ahelyett, hogy emberelőnyben stabilabban játszotta volna azt a játékot, amit eltervezett 11 a 11 ellen, két ostobaságot is elkövetett.

Mindkettőt piros lappal büntette a bíró,

így a 41. percre már a Bayern került emberelőnybe. Pedig egy félidőn keresztül szánalmasan vergődött. Viszont mutasson valaki egy csapatot a mai fociban, amely a világ egyik legjobbjának otthonában egy félidőn át kilenc emberrel focizva csodát tesz! Nyolc gólt persze nem volt törvényszerű kapni 45 perc alatt!

Jamal Musiala kettőt szerzett a nyolcból

Fotó: AFP / AFP or licensors

A Bayern viszont nem tudta meglovagolni azt, hogy néhány héten belül hetet vágott a Bochumnak, és nyolcat a Darmstadtnak. Persze minden viszonylagos, a rekordbajnok csak azért tűnt – még egyszer rögzítsük: önmagához képest! – szárnyaszegettnek, mert

a Bundesliga egy másik csapata váratlan szárnyalásba kezdett.

Amennyiben a Bayern nem nyer sorozatban 11 bajnoki címet, hanem 2012 óta rajta kívül még három-négy gárda is elhódítja a salátástálat, akkor messze nem lett volna ekkora szenzáció a váratlanul kihívóvá előlépő Bayer 04 Leverkusen teljesítménye. Viszont így a Bundesliga első helyéért zajló csatározást egyre unottabban szemlélők számára felcsillant a remény: végre ismét versenyfutás lehet az aranyért.

LEVERKUSENI CSODA

A Leverkusen nemcsak szorgalmasan gyűjtögette a pontokat, hanem ehhez látványos támadójátékot is párosított. Igaz, ez utóbbi az elmúlt évtizedekben is gyakran jellemző volt rá (miért is tett volna másképp’ egy csapat, melynek vezérkarában ott lelkesedett minden idők egyik legjobb német csatára, Rudi Völler?), de idén a közelmúlt passzkirályából lett edző,

Xabi Alonso a védekezést is tökélyre fejlesztette.

És olyan embereket igazolt, akik nem feltétlenül voltak korábbi állomáshelyeiken meghatározóak, de illettek a megálmodott szisztémába. Itt említhető Jonas Hofmann, Alejandro Grimaldo, Victor Boniface, a Bayerntől kölcsönbe érkező Josip Stanisic, de elsősorban Granit Xhaka. Utóbbiban saját magát látta az „aranyember”, és

az általa annak idején ellátott szerepkört bízta a svájcira.

Ennek köszönhetően az első kilenc fordulóban a Leverkusen csak egy meccsét nem nyerte meg (Münchenben játszott 2-2-t, egy 90. perc után szerzett egyenlítő góllal), és a változásra várók nagyon dicsőítették. Nem is alap nélkül.

A Leverkusen játékosai az „időntúli” egyenlítést ünneplik a döbbent müncheni szurkolók előtt

Fotó: AFP / AFP or licensors

A november eljövetelével pedig az addig sem meggyőzően menetelő Bayern elkezdett bukdácsolni. A problémák Saarbrückenben kezdődtek a Német Kupa második fordulójában. Thomas Tuchel ellenfelét jócskán lenézően rakta össze a csapatot, és további hibákat is elkövetett.

A harmadosztályú Saarbrücken pedig a rendes játékidőben legyőzte.

Néhány hónapon belül ez volt ebben a sorozatban Tuchel második csúnya kudarca, mert tavasszal, nem sokkal az érkezése után a 2022-23-as kupakiírásból is kiesett a csapat. Majd jött akkor a BL-kudarc (igaz a későbbi győztes, Manchester City ellen), és a bajnokság hajrájában is olyan eredményeket produkált, hogy

a Mainz segítsége nélkül nem szerzi meg a bajnoki címet.

Vagyis Tuchelre (és stábjára, melyben fontos szerepet játszik Lőw Zsolt) sok mindent lehetett mondani csak azt nem, hogy gyorsan megszerettette magát Münchenben.

Thomas Tuchel nem tudta megkedveltetni magát Münchenben

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/picture alliance / firo Sportphoto

Igazából – mint már szóba került - a játékot tartották sokan egysíkúnak, és arrafelé ezt nehezen viselik. Mert a Darmstadt elleni 8-0-val bezárólag az eredményekkel senki sem lehetett elégedetlen: három győzelem a Bajnokok Ligájában, a bajnokságban két döntetlen mellett a többi meccsén szintén három pontot gyűjtött.

Ám a kupakiesés elindította a csapatot az eredményesség terén is a lejtőn.

Vagy ha nem is kapcsolt lejtmenetbe, de nem tudott emelkedni. Csak döntetlent játszott otthon a BL-ben a sehol nem jegyzett dán Köbenhavn ellen, majd 5-1-es megalázó vereséget szenvedett Frankfurtban. Az elitsorozatban így is csoportelsőként került a nyolcaddöntőbe, és féltávnál a bajnokságban sem lett volna rossznak mondható a 14 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség mérleg, ha a Leverkusen nem teljesít a várakozások felett.

DICSŐSÉGES TAVASZI HADJÁRATRA VÁRNAK MÜNCHENBEN

Ám a futball-tavasz már valóban összeomlást hozott! Hazai „zakó” a Brementől, vereség Bochumban és a BL-nyolcaddöntőben Rómában. Továbbá mindennek az alja: reménytelen játékkal 3-0-s megaláztatás Leverkusenben. Itt ért véget a 11 fejezetes mesekönyv!

Manuel Neuer és a Bayern a földön, a csapattól a Leverkusenhez kölcsönadott Josip Stanisic szinte bocsánatot kér, hogy gólt lőtt

Fotó: AFP

A 11 éves, „soha nem tapasztalt” sorozat végére pont kerül. Kicsit talán önhibáján kívül. Mert a jelenlegi 57 pontja annyira nem kevés a Bundesligában, hogy az elmúlt 11 évben 25 játéknap alatt rajta kívül csak a Dortmund szerzett ennél többet a 2015-16-os szezonban. 1 ponttal!

Csak abban az évadban nem állt volna az élen 57 ponttal.

Most a Leverkusennek 10-el van többje ennél az 57-nél. Ilyenkor az ember széttárhatja a kezét: ezzel nem lehet mit csinálni. Most már valóban nem.

A Bayern idén már nem játszik a Leverkusennel,

ha mindegyik meccsét megnyeri, akkor is elég a jelenlegi listavezetőnek a hátralévő kilenc találkozójából haton győzni. Hármat még el is veszíthet.

Vagy elég öt meccset megnyerni, ha a többi négyen döntetlent játszik. Miközben tudjuk, hogy az eddigi 25 bajnokijából csak négyen ikszelt, és még nem szenvedett vereséget. Ez a bajnoki cím eldőlt. Csak azért írom ide a szinte szót, mert tudható: a meccs addig tart, amíg a bíró le nem fújja,

Xabi Alonso, a Bayer Leverkusen edzője folyamatosan mosolyoghat

Fotó: AFP / AFP or licensors

A Bayern München bukásában hibás a keret összeállítása, a nem az adott játékosokra szabott taktika, a sérülések, és talán a balszerencse is. Akkor itt térjünk vissza a védekezésre, mert a napokban a csapat egykori középhátvédje, az 1990-ben világbajnok válogatott védelmének irányítója, Klaus Augenthaler is komoly kritikát fogalmazott meg:

Amikor Upamecano és Kim játszott a védelem közepén, látni lehetett, hogy az egyéni képességeikkel nincs gond. De volt egy hiányosságuk, ami kulcsfontosságú egy jó védelem esetén: az összhang. A védekezés sokkal jobban ment a Lazio és a Mainz ellen, de nem tudom, hogy ez de Ligt és Dier személye miatt történt így, vagy sem. Az eredménykényszer miatt sok különböző formációt próbált ki a stáb.

Nem illik, de őszintén szólva nem is lehet vitatkozni a sikeres egykori védővel, aki edzőként is magas szinten dolgozott, vagyis minden aspektusból ismeri a focit.

Klaus Augenthaler látja mitől nem működik a védekezés

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Mondott még valami nagyon érdekeset a Bayern védekezéséről Klaus Augenthaler, és ezen bizony sok más csapatnál is érdemes elgondolkozni a mai „globalizált sport” idején:

Kim esetében a kommunikáció a kemény dió. Dél-Korea után Kínában, Törökországban és Olaszországban focizott, gyakorlatilag minden évben egy új nyelvet kellett megtanulnia. A kérdés az, hogy ki a vezér a védelemben? Arra gondoltam, hogy Upamecano lehetne az. Minden megvan benne: jó a levegőben, gyors, és erős. Viszont ő mindig kritikák kereszttüzében áll a gólt eredményező hibái miatt. Ugyanakkor nem csak az egyéni teljesítményekről szól a védelem.

MÁR CSAK EGY TRÓFEÁRA VAN ESÉLY

Az lehet a kulcsa a Bayern idei gyengébb szereplésének, hogy a sok jó játékos nem alkot együtt kiemelkedően jó csapatot. És ennek köszönhetően már november elején eldőlt, hogy idén nem nyerhet Német Kupát, és február közepére az is, hogy bajnok sem lesz.

A szakmai vezetés szerződésének lejárta előtt, a szezon végén távozik.

Már csak egyetlen trófeát nyerhet a „béna kacsaként” ténykedő Thomas Tuchel, de ezt a legnehezebb. Igen, a Bajnokok Ligája győztesének járó kupáról van szó.

A Bayern 2020-ban Thomas Tuchel akkori csapatát, a PSG-t győzte le a döntőben

Fotó: AFP / AFP OR LICENSORS

Az elmúlt években (főleg Pep Guardiola ténykedése idején) gyakran elhangzott, hogy azért nem sikeres a Bayern a Bajnokok Ligája végjátékában (a 2020-as, nyár végéig húzódó tavaszi szezonra ez persze nem igaz), mert otthon nincs komoly erőbedobásra kényszerítve, hiszen már idejekorán megnyerte a bajnokságot, és így elkényelmesedett. Tulajdonképpen nagyon most sem kell harcolnia a Bundesligában, ám

ezúttal a szezon „megmentése” a cél a BL-ben.

A sorsolása felemás, hiszen a negyeddöntőben azzal az Arsenallal találkozik, mellyel eddig négyszer „futott össze” a BL egyenes kieséses szakaszában, és mindig tovább jutott. Legutóbb, a 2016-2017-es évadban 10-2-es gólkülönbséggel.

Thomas Müllernek csak kellemes emlékei vannak az Arsenal elleni BL-párharcokról

Fotó: AFP / AFP OR LICENSORS

Viszont -- a várható továbbjutást követően -- az elődöntőben a Real Madrid-Manchester City győztesével csap össze, és az bizony már nehezebben leküzdhető akadály. Ott a Bayernt az elmúlt 11 évben bajnoki címre vezető edzők egyikével (Pep Guardiolával vagy Carlo Ancelottival) találják szembe magukat játékosok.

Ám nosztalgiázásról szó sem lehet majd, mert a Bayern Münchennek idén a Bajnokok Ligájában kell megmentenie a szezonját.