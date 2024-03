A játékosként és edzőként is komoly hazai és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező fiatal szakember 2023 nyarán tért haza hosszú külföldi tartózkodás után, hogy csatlakozzon az MLSZ szakmai stábjához - írja az MLSZ a közleményében.

A fóti születésű, 31 éves szakember Magyarországon játékosként nyert magyar bajnokságot és kupát, ezt követően Németországban és Svájcban idegenlégiósként is helyt állt. Az aktív futball befejezése után fiú utánpótlás és női felnőtt csapatokat is irányított, hazatérése óta pedig az U19-es válogatottat vezette. Irányításával a női U19-es válogatottunk a harmadik helyen zárt erős csoportjában a franciaországi Eb-selejtező tornán, ennek köszönhetően sikerült meghosszabbítania A-ligás tagságát, vagyis az U19-es válogatott a tavaszi Eb-selejtezőkben is Európa legjobb csapatai között szerepelhet.