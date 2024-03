Ha az elmúlt öt év eredményeit nézzük, öt bajnoki cím, öt csoportkör, két továbbjutás, jelentős nemzetközi transzferek, saját nevelésű játékos beépítése, értékesítése. Ezek mind-mind óriási lépések. A személyes találkozóink során pedig azt tapasztaljuk, hogy a Ferencváros egy komolyan jegyzett klub lett, így viszonyulnak hozzánk az ellenfelek a párharcok során.

Nyilvánvalóan szeretnénk továbblépni, de, hogy meddig lehet eljutni, az összetett kérdésre. A fociban is vannak hullámvölgyek, és ha körülnézünk a labdarúgás világában, akkor látni kell, hogy nagyon sok olyan klub, amelyik ugyanazokért a célokért küzd, mint a Ferencváros, és adott esetben jobb feltételekkel bírnak. Természetesen szeretnénk, ha minden évben sikerülne hasonlóan szerepelnünk, illetve szeretnénk ennek a régiónak az egyik legmeghatározóbb klubjává válni.

Említette, hogy érezhetően nőtt a klub elismertsége. Mióta tapasztalják ezt, illetve miben nyilvánul ez meg?

Ez is egy folyamat eredménye. Ugye nekünk még mindig nagyon hosszú utat kell megtennünk, hogy eljussunk egy csoportkörbe, ahol aztán olyan komoly, nemzetközileg sokkal magasabban csapatokkal találkozunk, mint a Monaco, a Trabzonspor, a Fiorentina vagy a Leverkusen. Ezeken a meccseken aztán a személyes találkozókon rengeteget beszélgetünk egy-egy klub felépítéséről, filozófiájáról, amiből nyilván sokat tudunk tanulni.

De azt is látjuk, hogy oda figyelnek arra, amit mi mondunk a Ferencvárosnál végzett munkáról, folyamatokról, és adott esetben talán tőlünk is tudnak valamit tanulni ezek a nagy klubok.

A transzferek terén is látszanak az elmúlt évek eredményei? Gondolok itt arra, hogy könnyebb-e tárgyalni az ügynökökkel, illetve könnyebben mond-e igent egy-egy kiszemelt játékos a Ferencvárosnak?

A Fradi mint klub az eredményeinek, a láthatóságának, a legrangosabb kupasorozatokban való jelenlétének köszönhetően természetesen jelenthet egy érdekes kihívást egy-egy játékosnak. De nem titok, hogy mindig sok kétely is felmerül, például a magyar bajnokság kevésbé vonzó hatása miatt. Számunkra ez egy nagyon komoly kihívás, hogy olyan játékosokkal tudjuk megerősíteni a csapatot, akik a nemzetközi színtéren is erősítést jelentenek.

Daniel Podence és a hozzá hasonló szintű játékosok egyelőre elérhetetlenek a Fradi számára

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Hogy egy közeli példát mondjak: az Olimpiakosz olyan játékosokkal tudott erősíteni, akik a portugál vagy a francia bajnokságban játszottak, de Podence például a Premier League-ben szereplő Wolverhamptonból ment a görögökhöz. Az ilyen szintű játékosok a Ferencváros számára azért továbbra sem elérhetőek.

Ha már átigazolások: épül már a keret a következő idényre?

A keret folyamatosan változik, állandóan munkában vagyunk ezzel kapcsolatban. Optimalizáljuk, tökéletesítjük, ez a folyamat soha nem áll le. Az elmúlt öt évben szerintem nem volt egy olyan pillanatom, amikor ne ez lett volna a fejemben, de ugyanez igaz a háttércsapat minden tagjára is.

Igen, dolgozunk a következő idény keretén, de azon a szinten, ahol az elmúlt években rendre megfordultunk, a vetélytársaink zöme jóval kedvezőbb feltételekkel tud versenybe szállni egy-egy olyan játékosért, aki valóban különbséget tud jelenteni.

Ettől függetlenül persze az a célunk, hogy a saját eszközeinkkel, szorgalmunkkal, kreativitásunkkal ezt tudjuk kompenzálni.

A Major ligák csapatainál sokszor elhangzik, hogy az adott klub kultúrájához illeszkedő játékost keresnek. A Ferencvárosnál is szerepet játszik az igazolásokban, hogy a kiszemelt focista milyen karakter, hogy ne csak jó játékos legyen, de illeszkedjen a klub filozófiájába is?

Természetesen igen, ez egy nagyon fontos szempont számunkra. Ugyanakkor az egyik legnehezebb pont is, hiszen erről nincsenek kielemezhető adatok. Persze próbálunk minden szükséges információt beszerezni különböző csatornákon, legyen szó mentalitásról, edzéshez való hozzáállásról, magánéleti dolgokról. De sokszor csak akkor ismerjük meg igazán a játékost, amikor már nálunk van. Azt talán mondhatom, hogy az elmúlt években azért nagy részt sikerült olyan játékosokat igazolnunk, akik passzolnak a Ferencvárosnak, hiszen különben aligha lehetett volna olyan sikereket elérni, mint az elmúlt években.

Van olyan transzfer, amelyikre sportigazgatóként különösen büszke? Olyan játékos, akinek a megszerzéséért extra erőfeszítéseket tettek és végül sikerrel jártak?

Nem szeretnék neveket említeni, de talán mondhatom, hogy igen, volt ilyen több is. Egyébként pedig minden játékos megszerzése erőfeszítésekbe kerül, egy hosszú folyamat végeredménye. És szerencsére a pályán már sokszor kiderült, hogy megérte harcolni.

Mohammed Abu Fani (középen) szerződtetése minden téren teli találat lett a Fradi számára

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

A Magyar Kupában és a bajnokságban is a végső győzelemért harcol a Ferencváros, aligha tévedünk, hogy a duplázás a cél. De az NB I-ben a Paks személyében a vártnál talán sokkal komolyabb kihívója akadt a csapatnak. Elképzelhetőnek tartja, hogy nem lesz bajnok idén a Ferencváros?

A fociban minden elképzelhető, bármi megtörténhet, és a Paks eddig látott kiegyensúlyozott teljesítménye valóban tiszteletre méltó. De a sorsunk a mi kezünkben van, és csakis az lehet célunk, hogy sorozatban hatodik alkalommal is bajnokok legyünk.

Én másra nem is tudok, és nem is szeretnék gondolni, csak arra, hogy ez így lesz.

Végezetül térjünk még ki egy kicsit Lisztes Krisztiánra. Igazi sikersztorink tűnik, hogy egy saját nevelésű játékost rögtön egy topligába sikerült eladni.

Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy sikerült ezt megvalósítanunk. Nagyon bízunk benne, hogy ez csak a kezdet, és Krisztián csak az első ilyen játékos volt. Tudjuk persze, hogy nem minden évben bukkan fel egy ilyen tehetség. De őt is megfelelően kellett menedzselni.

Lisztes Krisztián előtt nagy jövő állhat a Bundesligában is

Fotó: Ladoczki Balazs

Visszagondolva az elmúlt két-három évre, azért az ő útja sem nyílegyenesen vezetett előre és felfele, voltak nehézségek, amelyeket meg kellett oldani. A Soroksáron eltöltött időszak, az, hogy meg tudott ragadni az első csapatban, ez mind-mind nagy kihívás volt, amiben nagyon sokan játszottak szerepet, a szülőktől az utánpótlásban dolgozó edzőkön át a felnőtt csapat stábjáig. Ezért is vagyunk büszkék arra, amit végül sikerült elérni, és reméljük, hogy Krisztián nemzetközi szinten is komoly karriert fog befutni. Ehhez persze neki is rengeteget kell még dolgozni, alázatosnak és szorgalmasnak kell maradnia, ha érvényesülni akar.

