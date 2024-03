Nagy Zsolt a kezdőben kapott helyet Koszovó ellen, miután Kerkez Milos kisebb sérülést szenvedett, a Puskás Akadémia védője pedig egy nagyszerű támadás végén góllal hálálta meg a bizalmat.

"Nagyon szép támadás volt. Már az elején, ahogy kihoztuk a labdát éreztem, hogy veszélyesek leszünk. A kapitány is mindig kéri, ha a jobb oldalon elmegyünk, akkor zárjam a hosszút. Így is lett. Ádi (Lang) bepasszolta a labdát, láttam, hogy a kapus elfekszik a hosszúra, ezért buszraszállóval visszahúztam a rövidbe. Szerencsére bevettem a másik kaput is jobbal. Hiszen az elsőt, a németek ellen azt a másik kapuba rúgtam, úgyhogy nagyon örülök" - mondta Nagy.