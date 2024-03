"Hogy őszinte legyek, korábban fittebbnek éreztem magam, de most már újra abban a formában vagyok, mint amilyenben voltam. Az első sérülésem után, januárban talán túl gyors volt a visszatérésem. Tanultunk belőle, és utána már nem kapkodtam, csak egészséges akartam lenni – most már most készen, csak játékra volt szükségem” – fejtette ki a Liverpool magyar játékosa.

