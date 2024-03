Nem kezdődött jól a találkozó a magyar válogatott számára, már az 1. percben megszerezték a vezetést a hazaiak. Nem sokkal később Kiss és Seregy is veszélyeztetett, de egyikből sem lett gól. A 7. percben Seregy a kapufát találta el, ezekben a percekben egyértelműen fölényben játszott Trencsényi János csapata. A 12. percben Mészáros hibáját használták ki a románok, így már kétgólos volt az előnyük. A folytatás kiegyenlített játékot hozott, a mezőnyben hatalmas volt a csata. Mindkét kapitány forgatta a csapatát, próbálgatták a különböző formációkat. A 23. percben Sós passza után Seregy előtt adódott nagy lehetőség, de ebből sem lett szépítés.

A hátralévő időben újabb gól már nem esett, így kétgólos román előnnyel mentek a csapatok a szünetre.

A második játékrész első öt perce nem hozott sok eseményt, ezt követően viszont két veszélyes magyar próbálkozás is volt. A 35. percben a románok szabadrúgása után Mészáros védett nagyot, így még életben tartva a reményeket. Pillanatokkal később már a román kapusnak kellett nagyot védenie, de Lovász is betalálhatott volna. A 39. percben már Kövesdi veszélyeztetett, ezek ismét a magyar válogatott percei voltak. A kihagyott helyzetek megbosszulták magukat, a 40. percben már 3-0-ra vezetett Románia egy szép támadás után. Négy perccel később egy újabb Mészáros-hiba után a kapufát is eltalálta a hazai együttes. Pillanatokkal később Mészáros bemutatott egy bravúrt is, így még mindig három góllal vezettek a románok.