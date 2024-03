A Minifutball Extraliga következő állomása, a csoportok beosztása:

2024. március 29. Csepel,

A csoport

Airnergy FC, Komáromi Kétballábasok, Bauart 2002, MÁV Előre

B csoport

Happy Bandur, Szilasi és Barátai, Odin Fiai, Squadra Anonima

C csoport

National Iron Team, Minifutball UP, Chicago, The Private Rooftop