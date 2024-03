előrevetődve, csukafejessel bólintott Tóth Balázs mellett a hálóba.

A folytatásban mindkét kapusnak voltak nagy védései, Tóthnak Marquinhos lövésénél, Dibusznak főleg Csongvai Áron szabadrúgásánál kellett bravúrt bemutatnia. A 75. percben Varga harmadszor is betalált a kapuba, ezúttal Tóth Balázs átemelése után, de les miatt érvénytelenítették a találatot. Néhány perccel később aztán, egy fehérvári szurkolók általi tűzijátékozás után Varga elhagyta a pályát – Dejan Sztankovics ekkor rajta kívül Cebrails Makreckist és Kristoffer Zachariassent is lecserélte. A meccs hajrája újabb nagy helyzetet már nem hozott, Bartosz Grzelak is jócskán fiatalított a csapatán, így végül a Ferencváros 2-0-s győzelemmel távozott Székesfehérvárról.