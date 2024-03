Szalai Attilának interjúkra is volt ideje, ráadásul nem csupán magyarul, hanem törökül is. A 42-szeres válogatott focista korábban két és fél évet töltött el az isztambuli Fenerbahce csapatában, ahol úgy tűnik, alaposan megtanulta a nyelvet, majd azt is elárulta, miről beszélt a török médiának.

Szalain kívül a csapatkapitány Szoboszlai Dominik is tréfás kedvében volt a magyar fociválogatott Törökország elleni győzelme után. A Liverpool focistája Schäfer András utolsó perces, érvénytelenített találatára reagált poénkodva, az esetről itt olvashatnak részletesebben.