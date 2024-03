Nem lehet úgy nekimenni egy mérkőzésnek sem, hogy nincsen bennünk győzni akarási vágy,

legyen az most jelen esetben Moldova, Kazahsztán vagy majd a spanyol válogatott, amellyel még az év végén találkozunk. Természetesen a meccstervek is eszerint alakulnak: hol kicsit defenzívebb, hol offenzívabb játékstílussal készülünk, hol dominánsabban, hol egy kicsit alárendeltebb szerepben képzeljük el a csapatot" - mondta Szélesi az M1 aktuális csatornának, majd hozzátette, nincsen keretek közé szorítva, többek között Marco Rossi szövetségi kapitány is abba az irányba próbálja terelni, hogy saját maga hozza meg a döntéseket. Szélesi ugyanakkor leszögezte, ha a felnőtt válogatottnak szüksége van egy játékosra, akkor természetesen azonnal rendelkezésre bocsátja, mivel szerinte az U21-es a felnőtt válogatott előszobája.