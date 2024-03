Pénteken Törökország ellen a telt házas Puskás Arénában kezdi meg a 2024-es évet, egyúttal az Európa-bajnoki felkészülést a magyar fociválogatott. Szoboszlai Dominikék szokás szerint Telkiben gyűltek össze a hét elején, ahol a sérült Willi Orbán kivételével mindenki egészségesen és jókedvűen kezdte meg a munkát. A csapatban immár ott van Dárdai Márton is, aki a némettel szemben a magyar válogatottat választotta, és Marco Rossi tervei szerint pénteken be is mutatkozhat a nemzeti csapatban.