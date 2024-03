Marco Rossi összesen hét helyen változtatott a kezdőcsapaton a törökök ellen 1-0-ra megnyert felkészülési meccshez képest. A magyar válogatott keretéből kisebb sérülés miatt kimaradt Kerkez Milos, akinek a helyére így Nagy Zsolt keült be. Ahogy az várható volt, Dibusz Dénes került be a kapuba Gulácsi Péter helyett, de a törökök ellen bemutatkozó Dárdai Márton is kezdőként kapott lehetőséget ezúttal.

A magyar válogatott kezdőcsapata: Dibusz – Lang, Dárdai, Szalai A. – Bolla, Nagy Á., Styles, Nagy Zs. – Gazdag, Szoboszlai - Ádám