Marco Rossi elmondta, idén már nem tervez újabb játékosokat behívni, ez igaz azokra is, akik nem Magyarországon született. Rossi külön beszélt Sammie Szmodicsról, aki Angliában született, de felmenői alapján lehetne ír és magyar válogatott is. Az olasz szakember sajnálatát fejezte ki, hogy a megkeresésüket vagy a játékos vagy a menedzsere elmondta a szigetországi sajtónak, ami szerinte azért történhetett, hogy felhívják az ír szövetség figyelmét, hogy hívják be a Blackburn focistáját.

Dárdai Mártonnal személyesen beszélt, és meggyőzte őt, hogy szívesen játszana a magyar csapatban, de Németországban született, ott él, német csapatban játszik, németek a barátai, de magyar a családja, ahogy a barátnője is, és magyarnak érzi magát, ebben az esetben pozitív választ adott, és reméljük beváltja a várakozásokat majd.

A válogatott kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Tóth Balázs (Fehérvár FC)