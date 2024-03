A legnagyobb kérdés az, hogy a meglévő stadion újítják és bővítik vagy újat építenek a régi mellett. Most úgy tűnik, az utóbbira van komolyabb esély, ugyanis egy olyan régiós stadiont szeretnének létrehozni, ami nem csak a Manchester United otthona lenne, hanem kupadöntőket is rendeznének, ezzel ellensúlyozva a londoni „függést”. A Manchester United tulajdonában áll az Old Trafford környékének egy nagyobb része, így minden bizonnyal a régi stadion szomszédságában húznák fel az új épületet, kérdés, mit szólnának ehhez a szurkolók.

Ratcliffe elmondta, hogy a területfejlesztésre hatalmas szüksége van a városnak, a stadiont pedig a klub és egy amolyan közösségi finanszírozás közösen állná.