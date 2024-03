Ésszerű választás lehet a Liverpool edzőjelöltjei közül a holland Pep Lijnders, aki öt éve dolgozik Jürgen Klopp mellett. A Liverpool jelenlegi másodedzője jól ismeri Szoboszlaiékat, a klubot, azt, hogyan dolgozott a német menedzser. A lap szerint a "gyanú egyébként is fennáll", hogy ha Klopp személyesen választaná meg utódját – amit nem fog – lehet, hogy a jobb kezét választaná. Mindenesetre a folyamatosság maradna, Lijnders minden bizonnyal ismeri a taktikát és az aktuális filozófiát. Ellene szólhat, hogy az egyetlen korábbi vezetőedzői tapasztalata az az öt hónap volt, amelyet a holland másodosztályban a NEC irányításával töltött csaknem öt éve.

3. Roberto De Zerbi

És el is érkeztünk a dobogósokig. A Brighton menedzsere, Roberto De Zerbi csodákat művel az "az AmEx-nél", mióta 2022 szeptemberében kinevezték Graham Potter helyére. De Zerbi játékstílusa minden bizonnyal szórakoztatná a Liverpool-szurkolókat. Roberto de Zerbi pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy a Brightont "kivezette" Európába. Angliában ezt nagyobb sikernek ítélték meg, mintha a hat topcsapat egyikével megnyerte volna a bajnokságot. De Zerbi már Manchester Uniteddel és a Cityvel is hírbe hozták. Roberto de Zerbi csapatai edzőként azért nem túl veretesek, a 44 éves edző korában többek között a Sassuolót és a Sahtar Donyecket irányította.

2. Ruben Amorim

A magasan jegyzett fiatal Sporting-edző, Ruben Amorim a támadó szellemű 3-4-3-as felállásáról híres. A hírek szerint előkelő helyen a potenciális Liverpool edzőjelöltek listáján. Ebben a szezonban kapcsolatba hozták a Manchester Uniteddel. Menedzserként vitathatatlanul hasonló képesítésekkel rendelkezik, mint Xabi Alonso, eltekintve attól a nagyon fontos ténytől, hogy a Liverpool szurkolók számára ismeretlen. 20 millió eurós kivásárlási záradékkal rendelkezik a Sportingnál, így ahhoz, hogy Ruben Amorim Liverpoolban folytassa, a klub tulajdonosainak mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk. Ruben Amorim a portugál válogatottban 14-szer szerepelt játékosként, de a portugália eredményei sem elhanyagolhatóak: portugál bajnok és kupagyőztes lett a Benficával. Ruben Amorim edzői karrierje nem túl hosszú még, a Casa Pia és a Braga voltak a csapatai.

1. Xabi Alonso

Jöjjön a legnagyobb favorit, Xabi Alonso a Leverkusen edzője. Tökéletesen illeszkedik a Liverpoolhoz? Biztosan? Majdnem túl tökéletesen. Az ex-Liverpool-középpályás jelenleg a Bundesliga élén áll a Bayer Leverkusennel, jócskán megelőzve a Bayernt, nagyban hozzájárulva ahhoz, hogy Thomas Tuchelt kirúgták a munkahelyéről. Ha a Leverkusen megőrzi ezt az előnyt és véget vet a Bayern 11 éve tartó uralmának, talán nem is lesz jobb alkalom a távozásra.

Már csak azért is, mert a Bayer Leverkusen még soha nem nyerte meg a Bundesligát a történelme során.

Alonso - aki menedzseri útját a Real Sociedadnál kezdte - szerződése 2026-ig szól, bár a hírek szerint van egy olyan záradék benne, amely lehetővé teszi számára, hogy távozzon, ha a korábbi klubjai – Liverpool, Bayern, Real Madrid – közül bármelyik hívna. Már csak az a nagy kérdés, hívja-e majd és visszatér-e a liverpooli kedvenc, immár edzőként.

Mit szeretnének a Liverpool FC tulajdonosai?

Természetesen senki nem lát a Liverpool FC tulajdonosainak a fejébe, de nagy valószínűséggel olyan menedzsert szeretnének látni a kispadon, aki valamennyire be tudja tölteni azt az űrt, amit Jürgen Klopp hagy majd maga után a távozásával. Ez igazán nehéz feladat lesz, főleg emberileg, a német edző személyisége senkihez sem hasonlítható.

Talán ezért is merül fel Xabi Alonso neve a legtöbbször, mint Liverpool edzőjelölt. A baszk trénert ugyanis a játékosmúltja miatt imádják a Liverpool-szurkolók, ráadásul még csak 42 éves, így nagyon hosszú időre megoldhatná az edzőkérdést a klubnál. Friss, fiatalos futballfilozófiájának az eredményét láthatjuk a Bayer Leverkusennél, az első hely egy dolog, de aki látta a Bayern München elleni sikerüket, az azonnal megérti, miért akarják annyira sokan Liverpoolban látni.

Liverpool edzőjelölt: a fő kiszemelt, Xabi Alonso

(Photo by MARIUS BECKER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

A sajtóban felmerült nevek, illetve a legnagyobb esélyesek láttán pedig azt a következtetést lehet levonni, hogy a Liverpool FC tulajdonosai leginkább fiatal edzőben gondolkoznak. Még mindig nem lehet tudni, hogy ki lehet a Liverpool új edzője, de a legnagyobb esély Xabi Alonso mellett Ruben Amorim és Roberto de Zerbi érkezésére van, vagy éppen Jürgen Klopp segítőjének, Pep Lijndersnek a véglegesítésére.

Szoboszlai Dominik Liverpoolban – mi vár rá Klopp után?

Annyi biztos, hogy a Szoboszlai Dominik Liverpoolban marad, Jürgen Klopp távozása ellenére sincs oka a váltásra. A magyar válogatott csapatkapitánya a vártnál is könnyebben illeszkedett be az új klubjába, Szoboszlai liverpooli góljai pedig talán még a riválisok számára is élményszámba mennek. Ennek ellenére nincs könnyű helyzetben a középpályás, ugyanis Jürgen Klopp vitte az Anfield Road-ra, bízik is benne, az első perctől a lehető legtöbb játéklehetőséget megkapja, ha nem sérült.

Jürgen Klopp olyan karakter, akit pokoli nehéz lesz pótolni.

A személyes benyomásaim is élénken élnek bennem, illetve vannak olyan liverpooli stábtagok, akikkel a mai napig rendszeresen tartom a kapcsolatot. Tudom, mennyire meghatározó karakter az öltözőben, a kispadon. Ami biztos, igyekeznek visszacsábítani a volt sportigazgatót, Michael Edwardsot. Ha rendeződik a háttér, úgy vélem, vonzó annyira a klub által képviselt brand, hogy jó eséllyel tudnak jól váltani, és kiválasztani a megfelelő szakembert. Biztosan nem lesz egyszerű pótolni Kloppot, de azért azt se feledjük, hogy sokan vannak, akik szívesen dolgoznának Liverpoolban. Xabi Alonso például alkalmas jelöltnek tűnhet. A stílusa talán nem hasonlít Kloppéra, de mivel eléggé egyértelműen bizonyítja, hogy kiváló szakemberről van szó, a szezonban még nem kapott ki, és a klub korábbi játékosa, a szurkolók is elfogadnák, türelmet is kapna" - árulta el Liverpool korábbi játékosa, Bogdán Ádám a Mandinernek.

Szoboszlainak sem lesz egyszerű az edzőváltás

Fotó: Anadolu via AFP

Szoboszlai Dominiknek - ahogy a többi liverpooli játékosnak is - új lapot osztanak a nyártól. A középpályás játékát elnézve azonban hiba lenne attól félni, hogy Jürgen Klopp távozása után esetleg a kispadra szorul. Bogdán Ádám is úgy látja, hogy rendkívül tudatosan menedzselték a karrierjét, példával szolgálhat mások előtt is. A Liverpoolnál nem véletlenül fizettek ki érte 70 millió eurót, elképesztő melót tett a karrierjébe. Innentől kezdve pedig nehéz lenne elképzelni, hogy az új menedzsernél esetleg nem tudná ugyanazt a teljesítményt hozni, amely miatt azonnal megszerették a Liverpool szurkolói.

Szoboszlai Dominik a jelenleg is zajló szezonban a sérülései ellenére már 30 mérkőzést játszott le a Liverpoolban - 22-szer a Premier Leauge-ben, négyszer az Európa-ligában, háromszor az Angol Ligakupában és egyszer az FA-kupában lépett pályára -, ezeken hat gólt szerzett és kiosztott négy gólpasszt is, összesen közel 2000 percet töltött a pályán.

A 23 éves középpályás a német bizalmi embere, teljesítményével kivívta a drukkerek elismerését is.

Az ő szempontjából nem biztos, hogy előnyös lesz a nyári váltás. Egyértelműen Jürgen Klopp vitte a klubhoz, és ennek megfelelően sok játéklehetőséget is kap tőle. Tartom a Dominikot olyan jó játékosnak, hogy meggyőzze a következő edzőt is.

Kicsit aggódtam amiatt, amikor Liverpoolba került, hogy a mással nehezen összehasonlítható angol ritmust fel tudja-e venni. Viszont annyira jól beleállt ebbe az egészbe, gyakorlatilag ő futja majdnem a legtöbbet. Azt mondom: kihagyhatatlan a csapatból! Főleg, ha még mellé tesz olyan parádés dolgokat, mint a góljai, gólpasszai, szerelései. Kikezdhetetlen!" – nyilatkozta Szoboszlaival kapcsolatba Kozma István a Mandinernek.

Jöjjön Xabi Alonso, Ruben Amorim, Julian Nagelsmann vagy éppen Roberto de Zerbi, jövőre is kihagyhatatlannak tűnik a Liverpoolból.

Jürgen Klopp BL-győzelme – megismételhető a bravúr?

Jürgen Kloppot elsősorban a karaktere miatt lesz nehéz pótolni, nem csoda, hogy az összes Liverpool szurkoló kis híján a kardjába dőlt, amikor idén januárban bejelentette, hogy távozik Liverpoolból.

„Megértem, hogy ez sok ember számára sokkoló ebben a pillanatban, amikor először hallja, de nyilván meg tudom magyarázni, vagy legalábbis megpróbálom megmagyarázni.

Abszolút mindent szeretek ebben a klubban, a városban, a szurkolóinkban, szeretem a csapatot és a személyzetet. Mindent szeretek. De hogy mégis meghozom ezt a döntést, azt mutatja, hogy meg vagyok győződve arról, hogy ezt kell meghoznom

– mondta Jürgen Klopp. – Hogy is mondjam, kifogyok az energiámból. Most már semmi bajom, nyilván már régebben tudtam, hogy egyszer be kell jelentenem, de most már teljesen jól vagyok. Úgy érzem, hogy nem tudom újra és újra elvégezni a munkát. Az együtt eltöltött évek és az együtt töltött idő és az együtt átélt dolgok után egyre nőtt a tisztelet irántad, a szeretet nőtt irántad, és a legkevesebb, amivel tartozom, az az igazság – és ez a igazság."

Jürgen Klopp nyáron távozik Liverpoolból

Fotó: AFP

"Már novemberben közöltem a klubbal [a döntést] – nyilatkozta Klopp. – Amikor [a szezon elején] ültünk és beszélgettünk az esetleges szerződtetésekről, a következő nyári táborról, és bárhová mehetünk, felvetődött a gondolat, hogy nem biztos, hogy akkor még itt leszek, és ezen magam is meglepődtem."

Ami Jürgen Klopp liverpooli karrierjét és eredményeit illeti, bizony az sem elhanyagolható, ám mielőtt még rátérnénk, érdemes kitérni a személyiségére. Klopp az elmúlt nyolc és fél évben a sikerek mellett több komoly kifakadásával is bekerült a hírekbe, ezt pedig a reklámszakmában is kihasználták. De már a 2008 és 2015 közötti dortmundi, valamint a 2001 és 2008 közötti mainzi edzői időszakából is maradtak fenn olyan emlékezetes felvételek, amikor a mimikája, a heves gesztikulációja és az őrültnek tűnő viselkedése volt a középpontban.

De a Liverpoolnál sem lehetett unatkozni, ha Jürgen Klopp ült a kispadon. Erről korábban részletesen is írtunk, a cikk IDE kattintva érhető el.

Ami az eredményeit illeti, még felsorolni is nehéz. Talán a legfontosabb a Bajnokok Ligája elhódítása volt a 2018/19-es szezonban, de megnyerte a Liverpoollal a klub-vb-t, a Premier League-t, az UEFA Szuperkupát, az FA-kupát, az Angol Ligakupát, az Angol Szuperkupát, azaz igazából mindent. Ráadásul két alkalommal a világ legjobb klubedzőjének is választották. Az új edző nehéz feladat elé néz, rzt az örökséget nagyon nehéz lesz átvenni.

De vajon Jürgen Klopp BL-győzelme megismételhető? Nem tűnik lehetetlen feladatnak az új edző számára sem, ugyanis a Liverpool játékoskerete hihetetlenül erős. És ezt nem csak az olyan sztárok, mint Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, Alisson vagy éppen Szoboszlai Dominik miatt mondjuk, hanem mert kevés olyan klub van a világon, ahol annyi tehetséges fiatal van, mint a Liverpoolban. Ki ne emlékezne a Ligakupa-sikerre, amelyet nemrég Jürgen Klopp szinte a "B csapattal" ért el,

olyan tinik léptek pályára és fektették két vállra a Chelsea-t, mint például Bradley, Clark, Quansah, Elliott, vagy éppen Danns.

Xabi Alonso a Leverkusen edzője – most még

Egyre inkább elképzelhető, hogy idén megszakad a Bayern München 2013 óta tartó egyeduralma a Bundesligában. Legutóbb 2012-ben fordult elő, hogy más csapat lett a német a bajnok. Akkor éppen a Dortmund, amelyet Jürgen Klopp vezetett. Ha utána Xabi Alonso lesz az első edző, aki vereségre ítéli a Bayernt a Bundesligában, annál jobb ajánlólevél nem létezik a Liverpool kispadjára. A Bayern München legendája, Bastian Schweinsteiger már kerek perec ki is mondta, biztos benne, hogy Alonso a nyáron elhagyja Leverkusent, és valóra váltja a nagy álmát, a Liverpool edzője lesz.

Jól ismerem őt, és tudom, hogy a nagy álma a Liverpool edzőjének lenni. Biztos vagyok benne, hogy a nyáron elhagyja Leverkusent

– jelentette ki Xabi Alonso jövőjéről kertelés nélkül Schweinsteiger, akit a Daily Mail cikke alapján a Magyar Nemzet idézett.

A Bayer Leverkusen immár 34 mérkőzés óta veretlen - legutóbb a német együttes a Qarabag otthonában lépett pályára az Európa-liga nyolcaddöntőjében, Xabi Alonso csapata pedig 0-2-ről állt talpra -, így nem csoda, ha sorban állnak érte a sztárklubok. Mert bizony nem a Liverpool az egyetlen, amely meg szeretné szerezni, Szoboszlai Dominik klubja mellett leginkább a Bayern München érdeklődik, a hírek szerint a bajor sztárcsapat minden követ halandó megmozgatni, hogy a baszk edző legyen a távozó Tuchel utódja.

A bajor klub a közelmúltban a vetélytársaitól (Dortmund, Leipzig) nem egyszer csábított el kiemelkedő képességű játékost, elsősorban a rivális gyengítése céljából. Amennyiben a Leverkusen bajnok lesz, erre most nyáron is nagy esély van – nem csupán focisták, hanem a vezetőedző tekintetében is.

Xabi Alonso visszatér Liverpoolba?

Ám hiába a Bayern rohamai, könnyen lehet, hogy Xabi Alonso inkább a szívére hallgat és visszatér a korábbi sikerei helyszínére. Talán nem véletlen, hogy korábban, még Brentford elleni hétvégi bajnoki előtti sajtótájékoztatón dicsérte a Liverpool menedzsere, Jürgen Klopp Xabi Alonsót, sőt elmondása szerint a klub nagyon jól járna vele.

"Xabi hihetetlen munkát végez, és ez most teljesen független attól, hogy mit pletykálnak. Ha nyolc héttel ezelőtt kérdeztek volna, akkor is mondom, hogy „atyaég!”. Az olyan dinoszauruszok, mint Carlo Ancelotti, José Mourinho, Pep Guardiola, talán én is ide tartozom, nem lesznek már itt a következő húsz évben. Jó, talán Mourinho igen.

Az új generáció már itt van, és Xabi kiemelkedik ebből a közegből" - méltatta lehetséges utódját a Liverpool edzője.

"Edzői családból származó, korábbi világklasszis futballista, és ez segíti. Már játékosként is kicsit olyan volt, mint egy edző. A futballja, a taktikája, az átigazolásai, mind kivételesek. Sokáig szerepeltem a Bundesligában, nekem elhihetik, hogy ez hihetetlenül lenyűgöző. Nem csupán a pontok száma, a mutatott játék is. Remek igazolásai voltak, pontosan azok, amelyekre szükségük volt, és ez igazán különleges munka".

Klopp szerint a Leverkusen képes lehet megnyerni a Bundesligát idén, sőt az Európa-ligát is, ami azért is érdekes kijelentés, mert ebben a sorozatban szerepel még a Liverpool is.

"Ez most a Leverkusen nagy szezonja lehet, jó esélyük van még az Európa-liga megnyerésére is. Csak végig kell nézni a mezőnyön, és ténylegesen elmondható, hogy a favoritok közé tartoznak. Xabi nincs még hosszú ideje a szakmában, nehéz megállapítani, hogy ő maga szeretné mindig ebben a stílusban játszatni a csapatát, vagy ez inkább ennek a keretnek a sajátossága. De az edzői munkája egyértelműen kivételes" - fogalmazott Klopp.

Xabi Alonso első felnőtt csapata is a Real Sociedad volt, onnan igazolt 2004-ben külföldre, a Liverpoolhoz, amellyel az első szezonjában megnyerte a Bajnokok Ligáját, összesen pedig négy trófeát nyert az angolokkal.

A Liverpoolban összesen 210 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 18 gólt szerzett és 20 gólpasszt adott, így nem csoda, ha imádták a rajongók Angliában.

A válogatottal két Európa-bajnoki címet és a 2010-ben világbajnokságot is nyerő Xabi Alonso később a Real Madridhoz igazolt, amellyel – ugyanúgy öt idény alatt – hasonlóan sikeres, öt trófeát hozó korszakot élt meg. 2014-ben került a Bayern Münchenhez, az ott töltött három szezonjában BL-győzelem már nem jött össze, ám a Real-korszakhoz hasonlóan összesen öt trófeát nyert a csapattal.

A 2016-17-es idény végén, 35 éves korában vonult vissza, és hamar eldőlt, hogy edzőként folytatja a pályafutását. Először a Real Madrid utánpótlásában kapott munkát, majd 2019 és 2022 között a Real Sociedad második csapatának vezetőedzője volt, és a klubot 60 év után először juttatta fel a spanyol másodosztályba. Tavalyelőtt nyáron azonban távozott onnan, októberben pedig kinevezték az akkor borzalmas formában lévő Bayer Leverkusen edzőjének.

Ruben Amorim Liverpoolban? Sok a kérdőjel

Mindenki elsősorban Xabi Alonso érkezéséről beszél, ám a külföldi sajtó szerint, ha a baszk mester a Bayern Münchent választja, akkor a legnagyobb esélyes Jürgen Klopp megüresedő posztjára Ruben Amorim.

Vele kapcsolatban sok a kérdőjel. A 39 éves edzővel kapcsolatban már említettük, hogy a támadó szellemű 3-4-3-as felállásáról híres, ami Liverpoolban talán merész vállalkozás lenne. Főleg annak tudatában, hogy Andrew Robertson és Trent Alexander-Arnold is sokkal inkább védekező szellemű szélső, azt pedig nehéz elképzelni, hogy az új edző miatt rajtuk gyorsan túl is adna a Liverpool.

Vajon hol köt ki Ruben Amorim?

Fotó: AFP

Arról nem is beszélve, hogy a fiatal edző a Sportingon kívül az ugyancsak portugál Casa Pia és a Braga edzője volt, tehát még csak a hazáján kívül sem bizonyított, nem, hogy valamelyik topligában. Nehéz ezt előre megmondani, de nagy valószínűséggel hatalmas falat lenne számára első külföldi munkájaként azonnal a Liverpool kispadjára leülni, ráadásul Jürgen Klopp után.

És ha ennyi még nem lenne elég, mivel 2026 nyaráig élő szerződése van a Sportinggal, így a hírek szerint 20 millió eurót kellene érte kifizetni, ami annak tudatában nagyon soknak tűnik, hogy edzői pályafutása során az SC Bragával elért Ligakupa-siker mellett egyedül a Sportingnál bizonyított (összesen öt trófeát nyert.) Ami mellette szólhat, hogy a fiatalokra előszeretettel épít, a Liverpoolnál pedig ezen az úton indultak el.

Amorimnak akkor sem kell elkeserednie, ha nem rá esik a Liverpool választása, ugyanis a hírek szerint a Chelsea-nél is szívesen látnák Mauricio Pochettino helyén.

Továbbra is kérdéses tehát, hogy a Liverpool FC új edzője Xabi Alonso, Ruben Amorim, Roberto de Zerbi, vagy esetleg más lesz nyártól, az viszont bizos, nagyon nehéz dolga lesz, ugyanis Jurgen Klopp távozása olyan űrt hagy maga után, amelyet nagyon nehéz lesz pótolni.