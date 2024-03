"Összességében ma az első félidőben nem voltunk olyan jók, ekkor ugyan többször is eljutottunk az ellenfél kapujáig, de nem fejeztük be ezeket a támadásokat. Ez hasonló volt a törökök elleni meccs első félidejéhez. A másodikban aztán már jobbak voltunk, több veszélyes helyzetet tudtunk teremteni és több lövésünk is volt" - kezdte értékelését az M4 Sportnak az olasz szakember, aki elárulta miben szeretne fejlődést látni a jövőben.

Marco Rossi utolérte Mészöly Kálmánt az örökrangsor harmadik helyén

