Ha a Fradit a Leipzig mellé tesszük, akkor azért látni, hogy két különböző szinten vannak a csapatok, viszont, ha a két kapust tesszük egymás mellé, akkor nem látunk különbséget, két top formában védő nagyszerű játékosról van szó.

Nagyon nehéz lesz közülük választani, nem kizárt, hogy csak az utolsó percben fog erre sor kerülni - mondta Rossi, aki arra kérte a magyar szurkolókat, hogy egyik kapussal szemben se foglaljanak állást, támogassák mindkettőjüket.

A ciprusi Ominia védője végigjátszotta a törökök elleni meccset két és fél éve nem hiányzott a nemzeti csapat tizenegyéből.

"Próbálom minden nap a lehető legjobbat nyújtani.

Persze nekem is vannak rosszabb napjaim, de mindig dolgozik bennem egy belső erő, hogy összeszorítom a fogamat akkor is, amikor nem érzem jól magam. Az életem során sok akadályt leküzdöttem, kitartó voltam, és azért van egy tehetségem, illetve megfelelő intelligenciám, hogy ezt a tehetséget ne tékozoljam el.

Az pedig külön öröm, hogy a szakmai stáb is így látja ezt, és rendre megadja a lehetőséget, hogy bizonyítsak. De ez már mind a múlt, mindig csak előre tekintek, ahogy most is teszem, és ezúttal is erre fogok törekedni" - mondta a válogatott védője, aki a törökök ellen a védőhármas középső és jobboldali posztján is szerepelt, ami elmondása szerinte egyáltalán nem okozott neki gondot.

Lang Ádám tíz éve jelent biztos pontot a magyar válogatott védelmében

Lang Ádám 2014 májusában mutatkozott be a válogatottba, azaz lassan tíz éve lesz, hogy először felvette a válogatott mezt.

Gyerekként, amikor az utcán rugdostam a labdát a patkához sokszor eljátszottam a gondolattal, hogy milyen lehet válogatott mezben játszani.

Minden egyes meccs nagy élmény volt, nagy öröm, hogy idáig eljutottam, és remélemmég sok mérkőzésen léphetek pályára" - mondta Lang.

A pénteki meccsről szólva elmondta, nyilvánvaló, hogy kellett egy kis idő, amíg a régi automatizmusok újra elindultak a csapat játékában, de addig is szervezett és stabil volt a csapat játéka.

"A legfontosabb talán, hogy, amikor nem megy jól a játék, arra is tudunk reagálni, ez egy nagyon jó tulajdonsága a csapatnak" - mondta Lang, aki centikre volt a második válogatott góljától, de egy török kézen elakadt a fejese, Szoboszlai Dominik viszont a megítélt büntetőből megszerezte a magyar válogatott győztes gólját.

A magyar válogatottban pénteken bemutatkozó Dárdai Mártonról elmondta

mind az emberi, mind a szakmai oldalt tekintve remekül illeszkedett be a csapatba. Nagyon profin állt hozzá a meccshez, remekül szállt be, nekünk pedig nagy öröm és erősítés, hogy ilyen karaketerrel erősödött a magyar válogatott

- zárta gondolatait a védő.

A sajtótájékoztató végén elhangzott, hogy kedden este 19 órakor kezdődő mérkőzésre már nagyon kevés jegy van, azaz ismét gyakorlatilag telt ház előtt léphet majd pályára a magyar csapat a Puskás Arénában.

