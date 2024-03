A Bayern München hamar eldöntötte a lényegi kérdéseket a Mainz ellen, ugyanis 20 perc alatt már 2-0-ra vezettek a bajorok. Előbb Harry Kane talált be, majd Goretzka pofozott a kapuba egy kipattanót. A Mainz hiába szépített, az első félidőben Harry Kane szerzett újabb gólt, így 3-1-gyel fordultak a csapatok.

A második félidőben sorrendben Thomas Müller, Jamal Musiala és Serge Gnabry is betalált, majd a 70. percben Kane góljával már 7-1-re vezetett a Bayern. Az angol csatárnak ez volt a bajnokságban a 30. gólja 25 forduló alatt. A második félidő hosszabbításában is betalált a Bayern, Goretzka állította be a 8-1-es végeredményt.