Az ANSA hírügynökség információira hivatkozva a Football Italia arról számolt be, hogy az olasz élvonalban (Serie A) szereplő AC Milan labdarúgócsapatának vezérigazgatója, Giorgio Furlani ellen nyomozást indított a milánói ügyészség, mivel a vád szerint félrevezette az olasz futballklubok működését felügyelő Covisoc felügyelő bizottságát. A Sky Sport Italia beszámolója Ivan Gazidis - aki 2018 és 2022 között töltötte be a vezérigazgatói szerepkört – ellen szintén vizsgálat indult, mert információkat rejtegetett az olasz szövetség (FIGC) elől. A nyomozás a 2022 nyarán létrejött tulajdonosváltáshoz kapcsolódik, amikor is az Elliott Management 1,2 milliárd euróért eladta a klubot a RedBird részére.

Nyomozást indítottak Giorgio Furlani, a Milan vezérigazgatója ellen

Fotó: Getty Images via AFP