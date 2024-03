Vasárnap este négy meccset is egy időben rendeztek a belga bajnokság alapszakaszának utolsó fordulójában, ezek közül a Gent–Charleroi, a Leuven–Mechelen és a Westerlo–Genk mérkőzésen is a 20. perc körül megszakadt a játék rövid időre. A három bajnokin egyszerre esett össze a pályán az egyik csapat kapusa, ami miatt ápolni kellett – számolt be róla a belga sporza.

A sportlap szerint a váratlan sérüléshullám a kapusok között nem a véletlen műve volt, hanem egy titkos paktum. Hervé Koffi (Charleroi), Tobe Leysen (OH Leuven), és Maarten Vandevoordt (Racing Genk) állítólag megegyezett egymással, hogy a 20. percben sérülést szimulnak, így amíg tart az ápolásuk, addig folyadékot és táplálékot vehetnek magukhoz a Ramadánt követő csapattársaik.