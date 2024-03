A Red Bull Racing Forma-1-et megrázó botrányán is túltesz, és sokkal szaftosabb is annál, ami az AS Roma háza táján történt. Ráadásul a tavaly novemberi eset csak azt követően kapott nagyobb hírverést, hogy az egyik szereplő elkezdte megszellőztetni a sajtóban.

Az Il Fatto Quotidiano című lap információi szerint a következő történt. A rómaiak Primavera (ez az első csapat közvetlen utánpótlását jelenti) csapatának egyik játékosa kölcsönkért egy mobiltelefont a klub egyik női alkalmazottjától, azzal, hogy felhívja az ügynökét. A telefont aztán nem adta vissza (azaz ellopta), a rajta lévő intim házivideókat ellenben szétküldözgette a csapattársainak. A videón egyébként a női az AS Roma egy másik alkalmazottjával látható intim helyzetben.