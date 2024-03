Garnachót 2020-ban igazolta le a Manchester United az Atlético Madridtól, 2022 áprilisában mindössze 17 évesen debütált a felnőtt csapatban, de igazán a 2022/2023-as szezonban robbant be, amikor 34 meccsen öt gólt és öt gólpasszt jegyzett. Eric Ten Hag irányítása alatt pillanatok alatt a csapat egyik meghatározó játékosává nőtte ki magát, amit jól mutat, hogy a most zajló idényben 38 meccsen hétszer volt eredményes és kiosztott mellett négy gólpasszt is. Nem csoda, hogy a 19 éves szélső fejlődését több sztárcsapat is figyelemmel kíséri, köztük a Real Madrid.

Alejandro Garnacho és Szoboszlai Dominik küzd a labdáért a Manchester United-Liverpool FA-kupa negyeddöntőben

Fotó: AFP