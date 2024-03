Ilyen körülmények között kellett volna játszani február 7-én

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP

A meccs kitűzött idején egész nap esett az eső, és ugyan a gyepet fóliákkal letakarták, ám azokat sikerült úgy eltávolítani, hogy az egész összegyűjtött víz a pályára zuhanjon. Ügyes!

A Mönchengladbach sportigazgatója, Nils Schmadtke február 7-én este a tervezett kezdés előtt két órával a pályát látva humorosan ezt mondta:

Gumicsizma sajnos nincs nálunk”

A Saarbrücken edzője, Rüdiger Ziehl az utolsó pillanatig bizakodott:



Játszani fogunk!



Végül Florian Badstübner játékvezető mondta ki a végső szót:

Túl nagy a sérülésveszély, a pálya ilyen állapotban játékra alkalmatlan.

Abban a nagy bajban az volt az ironikus, hogy pont a meccs előtti napon a város képviselő testülete egyhangú szavazással úgy döntött: fel kell újítani a teljes gyepet, és ezt a nyári szünetben fogják elvégezni. A meccset március 12-re halasztották, de a vezetők, játékosok és a szurkolók fohászát nem hallgatták meg az égiek, mert az új időpontban is szakadt az eső.

A CSODA FOLYTATÓDIK

Ám kedden este mégis megrendezték Német Kupa negyedik negyeddöntőjét. Robert Hartmann játékvezető játékra alkalmasnak találta a talajt, pedig néha egy-egy pocsolya „szerelte” az éppen labdát terelő játékost, néha a passz nem érkezett el a címzetthez.

A BL-nyolcaddöntőkkel egyidőben rendezett saarbrückeni meccsre özönlött a tömeg a szakadó esőben

Photo: Laszlo Pinter/dpa (Photo by Laszlo Pinter / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

Ám ezúttal az időjárás nem gátolta meg az újabb saarbrückeni csodát! Pedig a Bundesliga1-ben a középmezőnyben alibiző, ott a nemzetközi szereplésről nem is álmodó, így a kupától sokat remélő Mönchengladbach már a 8. percben vezetést szerzett, de csak három percig volt gólelőnyben.

Robin Hack góljával három percig állt továbbjutásra az elsőosztályú csapat

Photo: Uwe Anspach/dpa (Photo by UWE ANSPACH / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

Ám nem hitte el, hogy bajba kerülhet, ezért szép komótosan játszogatott a folytatásban is, bízván abban, hogy előbb-utóbb csak belövi újabb gólját. Nem tanult a Bayern és a Frankfurt vereségéből. És nem foglalkozott Kai Brünkerrel, aki a Frankfurt ellen megszerezte csapatának a vezetést. És azzal sem foglalkozott, hogy a Bayern ellen a rendes játékidő 94. percében lőtt gólt a kiscsapat. Pedig figyelhetett volna, mert a két dolgot összekombinálva ezúttal is a 94. percben ért el gólt a Saarbrücken, és pont Brünker végezte ki a Gladbachot is.

Kai Brünker az elődöntőt érő góljának örül

Photo: Uwe Anspach/dpa (Photo by UWE ANSPACH / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

Négy éven belül másodszor szerepelhet a Saarbrücken a Német Kupa elődöntőjében. Amikor 2020-ban még negyedosztályúként, de a mostaninál könnyebb úton idekerült, a klub egykori játékosa, későbbi elnökhelyettese, Dieter Ferner azt mondta:

Ez a világ legnagyobb csodája Krisztus születése óta.

Akkor óriási balszerencséjére nézők nélkül kellett játszania, mert 2020-ban a világjárvány miatt nem lehettek a drukkerek a stadionban. Akkor még a völklingeni „albérletben” kapott ki a Bayer Leverkusentől, de most a saját (bár gyakran esőáztatta) pályáján fogadhatja ellenfelét, a Kaiserslauternt. Mely a másodosztályban a kiesés elkerüléséért harcol, vagyis sokkal fontosabb neki a bajnokság, mint a kupa. Ha a korábban kétszer is bajnokságot nyerő csapaton is túljut, akkor

a berlini fináléban a Leverkusen-Fortuna Düsseldorf párharc győztesével találkozhat.

Humorosan azt lehetne mondani: visszavághat a Leverkusennek a négy évvel ezelőtti elődöntős vereségért.

A labda útban a Gladbach kapujába, a Saarbrücken pedig útban a berlini döntő felé

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP

Ebben az esetben viszont tényleg időben fel kell újítani a gyepet, mert az Európa-liga csoportkörében már kiváló talajú pályán kell játszani.