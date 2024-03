– vallotta be a Hwang volt partnerének testvére.



Az ügyészek négy év börtönbüntetést kértek a nőre, de beismerő vallomása miatt egy évvel lerövidítették a büntetést, így csupán három évre kel börtönbe vonulnia zsarolás miatt. Hwang azonban kérelmet nyújtott be a bíróságon a büntetés elengedése érdekében.



Hwang 2022-ben igazolt a Nottingham Foresthez, ám a PL-csapat azóta többször is kölcsön adta, így megfordult az Olympiacosnál, az FC Szöulnál, a Norwich Citynél, jelenleg pedig a török élvonalban szereplő Alanyaspornál játszik, szintén kölcsönben.

Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.