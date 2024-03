„Senki nem mondta, hogy nem akar csapatkapitány lenni, de olyan előfordult, hogy valaki nem akart csapatkapitány lenni egy konkrét meccsen. Ilyenkor ezt más közölte velem, ami miatt nagyon csalódott voltam, de ez már egy másik generáció” – mondta Solskjaer, aki szerint volt ilyesmire példa a meccs utáni interjúkkal kapcsolatban is, sokan nem akadtak a riporterek elé állni a meccsek után vagy előtt, de ez alól kivétel volt például a csapatkapitány, Harry Maguire vagy Bruno Fernandes.

„Bruno és Harry mindig bevethető volt, ahogy Victor Lindelöf, David De Gea és Luke Shaw is” – mondta a norvég menedzser, aki szerint a szakértők kritikái és a kommentek is hatással vannak a csapatokra és a játékosokra is, mert ha nem olvassák, akkor is eljut valahogy ez hozzájuk.