A FIFA-világranglista utolsó, 210. helyén álló San Marino hazai pályán, Serravalle városában fogadta a világranglista-147. Saint Kitts és Nevis válogatottját. Egyes fogadóirodák egyenesen esélyesebbnek tartották San Marinót, amely a 21. percben Filippo Berardi tizenegyesével meg is szerezte a vezetést – Berardi a harmadik gólját szerezte nemzeti színekben, amivel fellépett az örökranglista második helyére, a nyolcgólos Andy Selva mögé. A karibi együttes azonban még a szünetre megfordította az állást, majd a 49. percben be is állította az 1-3-as végeredményt.

Filippo Berardi Kazahsztán és Finnország után Saint Kitts és Nevis kapuját is bevette

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Loris Roselli/NurPhoto