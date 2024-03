Szoboszlai lő, gól!

Fotó: Origo - Csudai Sándor / Origo - Csudai Sándor

Szoboszlai Dominik gólját ide kattintva tudja megnézni!

Az 53. percben Calhanoglu 18 méterről eleresztett lövését tolta ki a léc alól Gulácsi, de ettől eltekintve azt láthattuk, hogy elkezdett működni a magyar támadójáték, egyre gyorsabbak és pontosabbak lettek a Schäfer-Sallai-Szoboszlai összjátékok, egy ilyen végén

Akaydin rántotta le a török kaputól 20 méterre Sallait, amit megúszott a sárga lappal, a szabadrúgást pedig Szoboszlai ezúttal a kapu fölé tekerte.

A 66. percben nem sok hiányzott az újabb magyar gólhoz, gyönyörű összjáték végén Varga Barnabás lövését védte hatalmas bravúrral Günok. A következő percben pedig újoncot avatott a magyar válogatott, Balogh Botond helyére Dárdai Márton érkezett.

Gulácsi Péter Lipcse után a válogatottban is bizonyította, hogy a sérülése után nem lett rosszabb kapus, aki a 74. percben Yildiz lapos lövését spárgázta ki, majd Güler lövését tenyerelte ki a léc alól. Mindezt leszámítva nem túlzás azt mondani, hogy a török válogatott játéka nem volt valami félelmetes, a magyar védelem pedig biztosan állt a lábán. Sőt a 90. percben Schäfer András is betalált, de VAR lest jelzett, így maradt az 1-0.

A válogatottunk immár 13 mérkőzés, 2022 szeptembere óta őrzi veretlenségét, tovább építve fantasztikus sorozatát.

A magyar válogatott számára négy nap múlva, március 26-án folytatódik az Eb-felkészülés, akkor Koszovó lesz az ellenfél ugyancsak a Puskás Arénában.

Eredmény, felkészülési mérkőzés:

Magyarország - Törökország 1-0 (0-0)

Puskás Aréna, 67 ezer néző, v.: B. Frankowski (lengyel)

Magyarország: Gulácsi – Balogh B. (Dárdai M. 67.), Lang, Szalai – Négo (Bolla 46.), Nagy Á. (Styles 60.), Schäfer, Kerkez (Nagy Zs. 60.) – Szoboszlai, Sallai (Kleinheisler 80.) – Varga B. (Ádám M. 80.)

Törökország: Günok - Celik (Aktürkoglu 78), Kabak, Akaydin, Yilmaz (Müldür27.) - Kökcü (Arda Güler 61.), Yüksek - Akgün, Calhanoglu, Yildiz (Uzunn 78.) - Enes Ünal (Yazici 61.)

gólszerző: Szoboszlai 48. (11-esből)

Kapcsolódó cikkeink: