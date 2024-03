„Nehéz megállítani ezt a gépezetet. De a múltban megmutattuk, hogy képesek vagyunk rá, és nincs okunk attól tartani, hogy ne tudnánk velük tartani a lépést ebben az idényben. Bennünket is feldob a City elleni versengés, és tudjuk, hogy jó helyzetben vagyunk. Biztos vagyok benne, hogy ők is motiváltak lesznek, ahogy mi is. Izgalmas párharc lesz – tette hozzá az angol válogatott focista, aki jelenleg térdsérüléssel bajlódik, így valószínűleg nem is léphet majd pályára a találkozón.

Haaland válasza Alexander-Arnoldnak

„Ha ezt akarja mondani, hát rendben.