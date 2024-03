A közösségi médiában megjelent felvételek szerint Szoboszlai egy vörös Range Rover Sport típusú luxusautó mellett döntött, aminek nagyjából 37 millió forinttól indul az ára, azonban az 510 lóerős változatnak már 58,6 millió forint az alapára. Tehát Dominik most sem aprózta el a dolgot, hiszen bárhogy is nézzük, egy kisebb budapesti garzon árát költötte el. Mondjuk ezt gond nélkül meg is teheti, hiszen a hírek szerint hetente több mint 150 ezer fontot keres új csapatánál, azaz havi szinten közel 300 millió forint a bevétele.