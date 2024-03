"Örülök, hogy megszereztem az első gólomat az Európa-ligában, remélem nem is az utolsót. Volt már pár nemzetközi gólom a BL-ben, most elkezdtem itt is, remélem, folytatom is, de jövőre irány vissza a BL-be. A meccsen próbáltam csinálni a dolgomat, hirtelen jött a beállás, mert sérülés miatt cserélni kellett a középső védőnket, de az is lehet, hogy csak elfáradt. Szinte bemelegítés nélkül kellett beállnom. Az első helyzetnél passzoltam, a másodiknál lőttem, a harmadiknál passzoltam, a negyediknél lőttem, ilyen egyszerű. Klopp meccs közben azért szólt, mert Mac Allistert lecserélte, így kicsit többet kellett figyelnem Endo mellett, szólt, hogy figyeljek a védekezésre."

"Innentől nem szeretnék kihagyni egyetlen meccset sem és az Eb-t sem" - utalt rá Szoboszlai, hogy 2021-ben nem lehetett ott az Európa-bajnokságon sérülés miatt és arra, hogy hétvégén tért vissza egy hosszabb kihagyást követően.

"Ki tudtuk zárni a City-meccset, tovább akarunk menni a következő körbe, nem iszunk előre a medve bőrére, de jó úton haladunk. Most már a City elleni meccsre koncentrálunk. Nagy meccs lesz, de készen állunk" - mondta Szoboszlai. Hétvégén a listavezető Liverpool a második helyezett Manchester City ellen lép pályára a Premier League-ben.