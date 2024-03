Ezen a találkozón mutatkozott be a magyar válogatottban a korábbi szövetségi kapitány, Dárdai Pál középső fia. Dárdai Márton bő húsz perc alatt is bizonyította, hogy erőssége lehet Marco Rossi csapatának.

"Nagyon örültem, hogy meghívót kaptam, izgatottan vártam, hogy megismerhessem a srácokat. Nagyon jól fogadtak, egy rossz szavam nem lehet senkire és semmire. Készültem rá, hogy be fogok állni, és nagyon örülök, hogy győzelemmel tudtam bemutatkozni a magyar válogatottban" - némileg megilletődve Dárdai Márton.

Varga Barnabás ezen a meccsen talán nem volt olyan éles, mint azt korábban megszokhattuk, de a gólérzékeny támadó egyáltalán nem volt elkeseredve, amikor neki szegezték, hogy egyetlen helyzetét is kihagyta.

Volt az az egy helyzet kettő is. Nem volt egyszerű dolgom, de legközelebb majd bemegy, ami most kimaradt.

Jó felkészülési meccs volt, sok dolgot tudtunk gyakorolni, és, ami a legfontosabb, hogy győztünk. Azt azért nem mondanám, hogy mindent megvalósítottunk, amit elterveztünk, egy-két dolgon még van mit csiszolni, sok dolog viszont már most is működött a pályán" - mondta a csatár.

Varga Barnabás (középen) amondó, ami kimaradt, az majd legközelebb bemegy

A válogatotthoz mindig jó jönni, nagyon jó a brigád, öröm itt lenni a fiúkkal.

Azt ma is láttuk, hogy mindig mindenben kell és lehet is fejlődni, de, ahogy mindig, úgy ma is próbáltuk a maximumot nyújtani. Reméljük, hogy ez a mentalitás,l lehet az, ami átlendíti a csapatot majd egy-egy nehezebb pillanatban" - mondta az Origónak Varga Barnabás.

