A két edzőlegendának ez volt a 30. egymás elleni meccse. Guardiola eddig 11 meccset nyert Klopp ellen, hatszor döntetlen született, 12-szer pedig kikapott a német szakembertől.

Hármas versenyfutás a bajnoki címét

A találkozónak azért is volt komoly tétje, mert idén nem csak a Liverpool és a Manchester City, hanem az Arsenal is harcol a bajnoki címért, a három csapat pedig fej-fej mellett halad előre. Szombat este az Arsenal drámai meccsen verte a Brentfordot, ezzel Mikel Arteta együttese ideiglenesen a tabella élére állt, így a Liverpool és a Manchester City is lépéshátrányba került.