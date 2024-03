A magyar válogatott győztes találatát a csapatkapitány Szoboszlai Dominik szerezte tizenegyesből. Marco Rossi csapata ezzel már 13 meccs óta veretlen, már pedig ilyen hosszú sorozatra legutóbb csak a legendás Aranycsapat volt képes az 1954-ben elveszített berni világbajnoki döntő után. Marco Rossi újoncot is avatott, ugyanis Dárdai Márton csereként beállva bemutatkozott a magyar válogatottban, míg Gulácsi Péter és Schäfer András személyében két nagy visszatérő is volt, a szurkolók pedig ezúttal is kitettek magukért. Tekintse meg a mérkőzés legjobb képeiből álló galériánkat!