Paul Gascoigne 2002-ben került be az angol focisták Hírességének csarnokába. 2004 óta alkoholista. Rengeteg kezelésen vett részt, de ezek nem segítettek rajta. 2021-ben vallotta be, hogy nem tud mit tenni, örökre alkoholista marad. Az elmúlt években többször is letartóztatták, mert részegen verekedett vagy tört-zúzott. Saját bevallása szerint ma már alig néz focit, megcsömörlött a labdarúgástól.

"Ha azt akarom, hogy rossz napom legyen, lemegyek a kocsmába és iszom. Ha jó napom van, elmegyek horgászni.

Ha részeg vagyok, kiesik minden, elsötétül a világ. Kijózanodom, ránézek a telefonomra, látom, hogy 30 üzenetem, meg nem fogadott hívásom van.

Ekkor tudom meg, hogy eltelt egy kis idő, amíg nem voltam magamnál. A tavalyi év ebből a szempontból nem volt valami fényes, hónapokig folyamatosan részeg voltam."