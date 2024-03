Omorodion pedig továbbra is nagyon igyekszik bizonyítani: 25 bajnokin már nyolc gólt szerzett, sőt már a spanyol U21-es válogatottban is van öt meccsen két gólja. Ezek a számok, valamint a tény, hogy az Atlético Madrid tulajdonában van a játékjoga, alaposan megtolta a piaci értékét, ami tavaly nyár óta megszázszorozódott, 400 ezer euróról 40 millióra ugrott a Transfermarkt becslése szerint, írja az AS spanyol sportlap (a piaci érték, illetve az egy-egy játékos szerződésében rögzített kivásárlási ár, mint az látszik, nincs mindig szinkronban egymással).