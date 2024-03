Az Ágyúsok remek hangulatban várhatják a visszavágót, hétvégén ugyanis az élre álltak az angol bajnokságban, s a vasárnapi Liverpool-Manchester City rangadó (1-1) után is ott maradtak. Az Arsenal tavaly hét év után tért vissza a BL-be, s Mikel Arteta vezetőedző irányításával csoportelsőként jutott tovább a 16 közé. A csapat az utóbbi hetekben is remek formát mutat, utóbbi kilenc meccséből nyolcat megnyert, a portói találkozó volt az egyetlen kivétel. Ebben az időszakban öt mérkőzésen is négy vagy több gólt szereztek a londoniak, s most is legalább kettőt kell lőniük ahhoz, hogy a rendes játékidőben kiharcolják a továbbjutást. A portugáliai első meccsen nem volt kaput eltaláló kísérletük.