Várhidi Péter játékosként többnyire az NB II-ben játszott, de az NB I-ben is szerepelt. Majd az édesapját követte és edző lett. Ő is bajnoki aranyérmet szerzett az Újpesttel, sőt később szövetségi kapitánnyá avanzsált, egy máig rossz emlékű utánpótlás meccs, a Szerbia elleni 8-0-s vereség törte kerékbe az edzői karrierjét. Évek óta gyerekekkel foglalkozik Nagykanizsán és persze továbbra is a Sport Tv egyik szakkommentátora.

Várhidi Péter 2021-ben az Origónak is mesélt a karrierjéről

Fotó: Csudai Sándor - Origo

"Hirtelen haragú ember volt, a meccsek feszültségei valósággal kirobbantak belőle. Ha kikaptak, akkor inkább elmentem aludni, mielőtt hazaért volna, de ha nyertek, akkor sem tudott könnyen megnyugodni.