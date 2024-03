Ragnar Klavan (JK Tallinna Kalev, 38)

Baros mellett egy másik exliverpooli is szerepel a listán, méghozzá a 129-szeres észt válogatott középhátvéd, Ragnar Klavan. A védő sokáig Hollandiában futballozott, majd 2012 és 2016 között a német Augsburgba igazolt, mielőtt a Liverpoolhoz került. Az angolokkal BL-döntőt játszott, de két év után távozott az olasz Cagliariba. Klavan végül 2021-ben szerződött haza, előbb a Paide Linnameeskond, majd a szintén élvonalbeli Tallinna Kalev csapatához – tavaly nyár óta utóbbi klub focistája.

Kagava Sindzsi (Cerezo Osaka, 34)

A Borussia Dortmund és a Manchester United szurkolóinak is ismerős lehet az Ázsia-kupa-győztes japán középpályás, hiszen mindkét klubban éveket töltött el. 2019-ben aztán véget ért Kagava Sindzsi második dortmundi korszaka is, ezután a spanyol Real Zaragoza, a görög PAOK Szaloniki és a belga Sint-Truiden volt a karrierjének útja, mielőtt tavaly hazája élvonalába, a Cerezo Oszaka nevű klubhoz igazolt a 97-szeres válogatott focista.

Arturo Vidal (Colo-Colo, 36)

A chilei Arturo Vidal még 2007-ben hagyta el hazája, a Colo-Colo csapatát, hogy Európában, a Bayer Leverkusen csapatában próbáljon szerencsét. A középpályás ezután a Juventus, a Bayern München, a Barcelona, az Internazionale és a Flamengo focistája is volt, mindegyik klubbal több trófeát is nyert, a válogatottat pedig 142-szer segítette, többek között két Copa Américához is. Idén nyáron azonban Vidal Brazíliából visszatért Chilébe, a korábbi csapatához. A 36 éves focista becenevéhez, az Artúr királyhoz méltó fogadtatást kapott a 35 ezer szurkolótól: helikopterrel landolt az Estadio Monumental David Arellano gyepén, majd lóháton ment egy kört, palásttal a hátán, koronával a fején és egy karddal a kezében.

Roque Santa Cruz (Libertad, 42)

Vidalhoz hasonlóan egy másik, sokat megélt dél-amerikai focista tért haza a pályafutása utolsó éveire. A paraguayi csatár, Roque Santa Cruz a Bayern München csapatából lehet ismerős a többségnek, a bajoroknál eltöltött 8 év alatt szerzett 13 trófea (köztük egy BL-győzelem) miatt. A 112-szeres válogatott focista 2007-ben Angliába igazolt, ahol a Blackburn Rovers és a Manchester City játékosa is volt, de a spanyol Betis és Málaga, valamint a mexikói Cruz Azul csapatában is szerepelt. 2016-ban szerződött haza, majd miután öt évet eltöltött a rekordbajnok Olimpiánál, 2022-ben az ország jelenlegi legjobb csapatához, a Libertadhoz került.

Salomon Kalou (Arta/Solar7, 38)

Roque Santa Cruzhoz hasonlóan Salomon Kalou-t is egy klubhoz köti a legtöbb fociszurkoló: a 93-szoros elefántcsontparti válogatott szélső 2006 és 2012 között volt a Chelsea játékosa, amellyel Bajnokok Ligáját, Premier League-et, FA-kupát, Ligakupát és Community Shieldet is nyert. A 2015-ben Afrikai Nemzetek Kupáját is elhódító Kalou ezután a Lille-hez, majd a Hertha BSC-hez igazolt, és a berlinieknél is éveket töltött el. A csatár azonban Németországból távozva sem vonult vissza: előbb a brazil Botafogóhoz került, majd 2022-től a dzsibuti Arta/Solar7 nevű csapat játékosa.

Santi Cazorla (Real Oviedo, 39)

Santi Cazorla neve is leginkább egy klubhoz, a Villarrealhoz köthető, a kétszeres Európa-bajnok spanyol középpályás ugyanis három különböző alkalommal is éveket töltött el a csapatnál. A csapattal Intertotó-kupa-győztes Cazorla emellett az Arsenallal ért el nagy sikereket (két FA-kupa, két Community Shield), de a katari al-Szadd klubjával bajnoki címet is ünnepelhetett a pályafutása során. A nagy technikai tudású, 81-szeres spanyol válogatott focista tavaly hazatért a Közel-Keletről, méghozzá a másodosztályú Real Oviedo.

