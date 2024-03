A Manchester City félgőzzel jutott tovább

A Manchester City bombaformában várta az összecsapást, hiszen Pep Guardiola együttese 21 meccses veretlenségi sorozatot állított fel, emellett a bajnokságban a hétvégén hátrányból fordítva nyerte meg a manchesteri derbit, így továbbra is egy pont a hátránya Szoboszlai Dominik csapata, a listavezető Liverpool mögött, míg az FA-kupában negyeddöntős, a Bajnokok Ligájában pedig százszázalékos. A koppenhágai első meccsen a manchesteriek 3-1-re nyertek a dán bajnokság harmadik helyén álló csapat ellen, így a visszavágó gyakorlatilag formalitásnak tűnt. Márcsak azért is, mert Erling Haaland és Kevin De Bruyne is fantasztikus formában tért vissza sérülését követően, igaz, a dán együttes ellen minden bizonnyal még nélkülük is favoritként várták volna a hazai visszavágót.

Julián Álvarez kilenc perc alatt kiosztott egy gólpasszt és lőtt egy gólt is

Fotó: AFP

Bár nem nagyon volt miért izgulnia a Citynek, a címvédő már az első percekben elöntötte meccset. Előbb az 5. percben szerezte meg a Manchester City a vezetést Manuel Akanji fejesével, majd egy hatalmas potyagóllal növelte előnyét a 9. percben: az argentin világbajnok Julián Álvarez középre tartó lövése csúszott be Kamil Grabara kezei között. Ekkor összesítésben már 5-1- volt az angoloknak, akik fejben már a hétvégi Liverpool elleni rangadóra készülhettek.

A 29. percben aztán szinte a semmiből szépített a Köbenhavn, de a vendégek nem sokáig örülhettek, ugyanis Erling Haaland még a szünet előtt visszaállította a kétgólos különbséget, egyben beálltítva a végeredményt.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó:

Real Madrid-RB Leipzig 1-1 (0-0)

gólszerző: Vinícius Junior (65.), illetve Orbán (68.)

Továbbjutott: a Real Madrid 2-1-s összesítéssel.



Manchester City-Köbenhavn 3-1 (3-1)

gólszerző: Akanji (5.), Álvarez (9.), Haaland (45.), illetve Elyounoussi (29.)

Továbbjutott: a Manchester City 6-2-es összesítéssel.