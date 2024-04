Romário 1987 és 2005 között több mint 71-szer lépett pályára a brazil válogatottban, és ezalatt 55 gólt szerzett. A brazil Vasco da Gama, a Flamengo és a Fluminense csapatában is jelentős szerepet töltött be, valamint a Barcelonában, a PSV Eindhovenben és a Valenciában is megfordult.



1994-ben az Egyesült Államokban rendezett világbajnokságot követően megnyerte a FIFA Év játékosa díját.