Az gondolom, nem most van itt az ideje, hogy én az Újpest edzője legyek. Nem tudom, lehet, egyszer így lesz, de nyilván azt is elképzelhetőnek tartom, hogy valamikor a magyar válogatott szövetségi kapitánya legyek. Persze az újpesti kispad is kecsegtető, hiszen negyedik kerületi gyerekként arról álmodoztam, hogy egyszer ott játszhassak, ez sikerült. Edzőként is szép kihívás lenne, csodás lezárása egy pályafutásnak. Szóval, mindent egybevetve, nem hiszem, hogy a közeljövőben lenne ennek bármi realitása.