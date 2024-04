A Kisvárda ugyanolyan kilátástalan helyzetből várhatta a játéknapot, mint a Mezőkövesd, amely ezúttal Fehérváron szenvedett megalázó vereséget. Azonban Feczkó Tamás együttesének a keddi, MTK elleni Magyar Kupa-továbbjutás adhatott volna némi pluszt. Ugyanakkor a szabolcsi csapat a augusztus 11. óta – a rivális Mezőkövesd elleni győzelmétől eltekintve – minden idegenbeli bajnokiját elveszítette. A Diósgyőr is játszott kupamérkőzést a hét közepén, hazai pályán búcsúzott a Ferencváros ellen. A miskolci csapat legutóbb ugyan kikapott Zalaegerszegen, de előtte hazai pályán három mérkőzésen hét pontot szerzett.

A Diósgyőr kezdte jobb a meccset, az első tíz percben több nagy helyzetet is kialakított. A legközelebb Jurek Gábor állt a gólszerzéshez, akinek a 15 méteres kapáslövése centikkel kerülte el a kapu jobb oldalát. A folytatásban is a Diósgyőr játszott fölényben, és a 36. percben a sokadik helyzetéből meg is szerezte a vezetést az miskolci csapat. Jurek Gábor kapott egy átadást, megindult a kapu felé majd 23 méterről lőtt, a bombájába Vlagyiszlav Klimovicson irányt változtatott, de a Kisvárda kapusa, a 21 éves Kovács Marcell vetődve ki tudta ütni, de a labda pont az érkező Gera Dániel elé került, aki becsúszva az üres kapuba sodorta a labdát (1-0).