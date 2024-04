A német Bayer Leverkusen menetelése mellett egyértelműen a katalán kiscsapat, a Girona fantasztikus szereplése szolgáltatja az európai fociidény legszebb történetét. A csapat jó ideig vezette a spanyol bajnokságot, és még a 30. forduló után is a biztos Bajnokok Ligája-szereplést érő harmadik helyen állt, így fogadhatta a mögötte igyekvő Atlético Madridot.

Diego Simeone csapata a hétközi BL-fordulóban felemás játékkal győzte le a Borussia Dortmundot, és hazai pályán a meccs esélyesének számított. Már csak azért is, mert a friss kupagyőztes Athletic Bilbao is nyomja a gázt, hogy odaérjen a biztos BL-helyek egyikére (persze, nem kizárt, hogy a spanyol ligában még az ötödiknek is lesz erre módja).